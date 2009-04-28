مسجد جامع دامغان مرمت شد

معصومه داودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در سفر قائم مقام سازمان میراث فرهنگی کشور به این شهرستان و بازدید از مسجد جامع مرمت اضطراری این بنا در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این مرحله از مرمت، عملیات اندود برداری، سفید کاری، انجام آجر فرش صورت گرفت.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دامغان اظهار داشت: با توجه به قدمت و اهمیت مسجد جامع دامغان این بنا نیاز به انجام مطالعات مرمتی و بررسی وضعیت موجود دارد تا بتوان نیازهای مرمتی آن را شناسایی کرد.

داودیان از مرمت سر در مدرسه فتح علی بیگ خبر داد و گفت: سر در این بنای با ارزش نیز با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیون ریال مرمت شده است که در این مرمت اندود برداری، سفید کاری انجام شده است.

مسجد جامع دامغان در شمال شرقی دامغان واقع است و ساخت این مسجد در زمان خلافتمامون خلیفه عباسی است و به طور کلی بنای این مسجد را به قبل از دوره سلاجقه یااوایل تشکیل این سلسله نسبت می دهند واین مسجد در زمان قاجاریه تجدید بنا شدهاست