فرار 30 هزار پاکستانی از خانه های خود / توقف مذاکرات دولت با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته یکی از مقامات دولتی پاکستان فعالیت شبه نظامیان در شمال غربی این کشور موجب شده تا 30 هزار نفر از ساکنین این مناطق به منظور حفظ جان خود خانه هایشان را رها کرده و به مناطق دیگری مهاجرت کنند.

این در حالی است که به دلیل ادامه فعالیت طالبان، مذاکرات اسلام اباد با این گروه شبه نظامی به حالت تعلیق در آمد.

در همین رابطه سخنگوی "صوفی محمد" رهبر طالبان در دره سوات، دولت پاکستان را به دلیل حمله به مواضع طالبان، مسئول شکست مذاکرات دانست و افزود که طالبان کماکان خواهان اجرای توافق صلح با دولت پاکستان است.

ارتش پاکستان می گوید به دنبال حمله به یکی از کاروان حامل سربازانش، واکنش نشان داده است.

درگیری های جدید میان نیروهای دولتی و جنگ طلبان طالبان در منطقه "دیر زیرین" در ایالت سرحد شمال غرب رخ داده است. در این درگیری ها، تعدادی از نیروهای طالبان از جمله یک فرمانده نظامی کشته شدند. یک سرباز ارتش پاکستان نیز هنگام عبور خودروی حامل نیروهای دولتی از منطقه کشته شد.

طبق گزارش ها، درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان کماکان ادامه دارد و ارتش از بالگردها برای حمله به مواضع طالبان استفاده کرد.

به زنان و کودکان اجازه داده شده تا منطقه نبرد را ترک کنند اما هنوز تعداد زیادی از مردم غیرنظامی در منازل خود هستند.

منتقدان می گویند توافق صلح بین دولت مرکزی و تندروها زمینه گسترش فعالیت افراد مسلح وابسته به طالبان و شبکه القاعده در سایر مناطق مرزی پاکستان و افغانستان را فراهم می کند.

طالبان طی چند روز گذشته به صد کیلومتری اسلام آباد، پایتخت رسیده بودند که این باعث نگرانی آمریکا شد اما در نهایت شبه نظامیان با عقب نشینی به مواضع خود در دره سوات بازگشتند.