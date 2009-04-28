صرفه جویی 80 میلیون متر مکعبی با اصلاح الگوی مصرف گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد برگزاری اجلاس بین المللی مدیریت راهبری انرژی، غلامحسین نوذری با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی از جمله گاز طبیعی، اظهار داشت: از ابتدای سال کارگروهی در وزارت نفت برای "اصلاح الگوی مصرف " در بخشهای مختلف صنعت نفت مشخص شده است که این کارگروه ماموریت دارد در زمینه های کلان مصرف انرژی طرحهایی را ارائه کند.

وی، ادامه داد: یکی از طرحهای پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایستگاههای تقویت فشار گاز، پالایشگاهها و مجموعه های بهره برداری به عنوان مجموعه های بزرگ مصرف کننده انرژی خواهد بود.

وزیر نفت با اشاره به اینکه باید تمامی مجموعه های مصرف کننده انرژی را به سمت استفاده از سوختهای ترکیبی و فن آوری های نوین پیش ببریم، تصریح کرد: همچنین یکی از طرحهای وزارت نفت اجرایی شدن پروژه"Save X" در نیروگاههای برق است که در صورت اجرای آن به میزان قابل توجه ای در مصرف گاز طبیعی نیروگاهها صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

نوذری در ادامه با یادآوری این موضوع که هم اکنون روزانه 530 میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید می شود، بیان کرد: با اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی 15 درصدی در مصرف این حامل انرژی، 75 تا 80 میلیون متر مکعب گاز بیشتری در اختیار خواهیم داشت.

به گفته وی عرضه 80 میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی شده در داخل کشور به بازارهای جهانی گاز کار بسیار بزرگی خواهد بود.

وزیر نفت از اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اصلاح قیمت به عنوان راهکارهای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور یاد کرد و افزود: برای رعایت الگوهای مصرف باید علاوه بر اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، نشستها و گردهمایی های تخصصی نیز برگزار شود.

به گزارش مهر، اجلاس بین المللی مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر اهمیت "اصلاح الگوی مصرف" انرژی، بررسی نقش و چشم انداز اوپک گازی و تشکیل تروئیکای گازی بین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و قطر 11 خرداد ماه امسال در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.