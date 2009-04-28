برقعی با اختیارات تام مسئول رفع کسری بودجه امسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به منظور تسریع در ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال 1388 کل کشور، اختیار تعیین ساز و کار و چگونگی اجرای حکم مندرج در بند (60) مـاده واحده قانون بودجه 88 را به امیر منصور برقعی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور تفویض کرد.

بر اساس این مصوبه، تصمیمات نماینده یادشده در امور اجرایی موضوع مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

بر اساس بند 60 ماده واحده قانون بودجه 88 دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد پنج هزار میلیارد ریال (8500میلیارد تومان) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ملی و استانی دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون را با رعایت اینکه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون نباید کاهش یابد و این اعتبارات با درصد یکسان کسر شود از محل تخصیص ضمن اجرا بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح کند.



این مصوبه از سوى دکتر پرویز داوودى، معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

