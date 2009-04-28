مجلس از پاسخ زاهدی درباره بومی گزینی در کنکور قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام از وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره تغییر شیوه پذیرش دانشجو که حقوق کنکوری های شهرستانی و مناطق محروم را تضییع کرده در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در ابتدا نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون تخصصی اعلام شد و به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش اعضای این کیمسیون در جلسه خود با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده در درصد بومی گزینی در دفترچه آزمون کنکور سال 87 به اطلاع داوطلبان رسانده نشده، پاسخ وزیر علوم را قانع کننده تشخیص نداده است.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس مهدی زاهدی وزیر علوم برای ادای پاسخ به سئوال در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: ما در هیچ رشته مطلوبی پذیرش استانی نداشته ایم و در برخی رشته ها مثل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، برق، مکانیک، عمران و حقوق به صورت ناحیه ای و در برخی دیگر مثل هوافضا به صورت قطبی پذیرش دانشجو کرده ایم.

وی در عین حال تاکید کرد که اقدامات وزارت علوم در برگزاری آزمون سراسری 87 بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.

زاهدی اضافه کرد: در جلسات مختلفی با حضور رئیس مجلس موضوع بومی گزینی مورد بحث قرار گرفت و همه بالاتفاق تایید کردند وزارت علوم در برگزاری کنکور تخلفی از مقررات نداشته است، فقط گفتند اطلاع رسانی ضعیف بوده که ما هم در آن سال و هم در سال جاری اطلاع رسانی کرده ایم.

وزیر علوم ارائه پیشنهادات جدید درباره نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تصویب این پیشنهادات در مصوبه جدید اشکالات قبلی رفع شود و نیز امیدواریم مقررات جدید قبل از زیر چاپ رفتن دفترچه های کنکور امسال نهایی شود.

در ادامه داریوش قنبری به عنوان نماینده سئوال کننده از وزیر در خصوص جزئیات سئوال خود اظهار داشت: برخی داوطلبان کنکور 87 با داشتن رتبه های 2 و 3 در هیچ دانشگاهی مورد پذیرش قرار نگرفته بودند و .

نماینده مردم ایلام خاطر نشان کرد: خود آقای وزیر هم تاکید کرد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجحافاتی روا داشته شده اما ترکیب این شورا متشکل از افرادی از جمله رئیس جمهور و وزیر علوم است ونمی توان گفت وزیر در این قضیه فقط مجری بوده و تقصیری نداشته است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس هشتم در افزایش 10 درصدی پذیرش دانشگاه های مادر در سال 87 گفت: مجلس برای جبران مافات ساکت ننشست و مصوبه ای داشت تا ظرفیت دانشگاه های مادر افزایش یابد اما به نظر می رسد آنچه که منظور نمایندگان بوده محقق نشده ضمن اینکه اطلاعاتی داریم که نشان می دهد قرار است در کنکور امسال درصد بومی گزینی از 80 به 90 درصد افزایش یابد که این به معنی محروم کردن داوطلبان مناطق محروم از ورود به دانشگاه های بزرگ است که باید برای آن چاره ای اندیشده شود.

وزیر علوم نیز در باقی مانده وقت خود به موارد مطرح شده از سوی نماینده سئوال کننده پاسخ گفت و تصریح کرد: اقدامات وزارت علوم مر دقیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و اگر در گذشته این مصوبات اجرا نشده نباید دولتی که به آن عمل می کند مورد بازخواست قرار بگیرد.

زاهدی در خصوص مصوبه مجلس در افزایش 10 درصدی ظرفیت دانشگاه های مادر تاکید کرد: گزارش اجرای آن مصوبه را به کمیسیون آموزش داده ایم و نه تنها 10 درصد ظرفیت این دانشگاه ها افزایش یافت بلکه در برخی رشته ها افزایش بیش از 10 درصد را اعمال کرده ایم.

وزیر علوم در واکنش به سخنان قنبری مبنی بر عدم پذیرش داوطلبان با رتبه دو رقمی گفت : اگر فردی را سراغ دارید که رتبه زیر 1000 آورده و در هیچ رشته ای پذیرفته نشده آن را به عنوان محور استیضاح قبول دارم اما اصلا اینگونه نیست.

قنبری هم در ادامه وقت خود به اعلام نام 2 داوطلب با رتبه زیر 1000 پرداخت که در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشده اند.

سپس علی لاریجانی از نماینده سئوال کننده درباره قانع کننده دانستن یا قانع کننده ندانستن وزیر علوم پرسید و با توجه به اینکه قنبری پاسخ زاهدی را قانع کننده ندانست از مجلس در این باره رای گیری به عمل آمد و 112 نماینده از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن پاسخ زاهدی را قانع کننده دانستند.

حسن ونایی نماینده ملایر تذکری در خصوص اظهارات زاهدی مطرح کرد و با بیان اینکه وزارت علوم هیچکدام از ایرادات کنکور 87 را قبول ندارد از کمیسیون آموزش خواست از جایگاه مجلس دفاع کند.

علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش در واکنش به این تذکر گفت: این کمیسیون از تابستان 87 به بررسی بومی گزینی پرداخته و از نظر کمیسیون ایرادات کنکور همچنان باقی است.