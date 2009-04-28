برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده این مسابقات به شرح زیر است:
شنبه - 12/2/88
* میدلزبرو - منچستریونایتد، ساعت 16:15 (لیگ برتر انگلستان)
* رئال مادرید - بارسلونا، ساعت 22:25 (لالیگا اسپانیا)
یکشنبه - 13/2/88
* لیورپول - نیوکاسل، ساعت 17 (لیگ برتر انگلستان)
سه شنبه - 15/2/88
* استقلال ایران - الاتحاد عربستان، ساعت 17 (لیگ قهرمانان آسیا)
* الشباب امارات - سپاهان ایران، ساعت 21 (لیگ قهرمانان آسیا)
* آرسنال انگلستان - منچستریونایتد انگلستان، ساعت 23:15 (لیگ قهرمانان اروپا)
چهارشنبه - 16/2/88
* صبای ایران - الهلال عربستان، ساعت 16:30 (لیگ قهرمانان آسیا)
* الشارجه امارات - پرسپولیس ایران، ساعت 20 (لیگ قهرمانان آسیا)
* چلسی انگلستان - بارسلونا اسپانیا، ساعت 23:15 (لیگ قهرمانان اروپا)
