برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه - 12/2/88

* میدلزبرو - منچستریونایتد، ساعت 16:15 (لیگ برتر انگلستان)

* رئال مادرید - بارسلونا، ساعت 22:25 (لالیگا اسپانیا)

یکشنبه - 13/2/88

* لیورپول - نیوکاسل، ساعت 17 (لیگ برتر انگلستان)

سه شنبه - 15/2/88

* استقلال ایران - الاتحاد عربستان، ساعت 17 (لیگ قهرمانان آسیا)

* الشباب امارات - سپاهان ایران، ساعت 21 (لیگ قهرمانان آسیا)

* آرسنال انگلستان - منچستریونایتد انگلستان، ساعت 23:15 (لیگ قهرمانان اروپا)

چهارشنبه - 16/2/88

* صبای ایران - الهلال عربستان، ساعت 16:30 (لیگ قهرمانان آسیا)

* الشارجه امارات - پرسپولیس ایران، ساعت 20 (لیگ قهرمانان آسیا)

* چلسی انگلستان - بارسلونا اسپانیا، ساعت 23:15 (لیگ قهرمانان اروپا)