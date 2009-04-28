صادرات گمرکات استان مرکزی 24 درصد افزایش یافت

سید مهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه 21هزار و 430 تن انواع کالا به ارزش 175میلیارد و 210میلیون ریال از مبادی گمرکی این استان به 13کشور جهان صادر شده است، افزود: این کالاها شامل انواع محصولات پتروشیمی، قطعات ماشین آلات کشاورزی، شیشه و آیینه جام، دکل انتقال نیرو، فرش و گلیم، مواد اولیه کارگاه های صنعتی، انواع دستگاه های خط تولید، پروفیل، نفت سفید، ورق آلومینیم و انواع گل و گلدان بوده است.

وی با اشاره به واردات چهار هزار و 38 تن کالا به استان خاطرنشان کرد: ارزش این کالاها 211 میلیارد و 298 میلیون ریال شامل مواد اولیه صنعت، پاکت شیر، تجهیزات پالایشگاهی و ماشین آلات صنعتی است که از 10 کشور اروپایی و آسیایی به استان وارد شده است.

میراشرفی اظهار داشت: در فروردین ماه امسال نیز 89 فقره امانات پستی به ارزش 16میلیون و 779 هزار ریال به استان وارد شده است که این امانات شامل انواع دارو، البسه، گوشی موبایل، ظروف، کتاب و جزوه است.

وی عنوان کرد: 31 فقره امانت پستی به ارزش 24میلیون و 830 هزار ریال شامل انواع پوشاک، مواد خوراکی، لوازم منزل، فرش و صنایع دستی نیز به کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکا و اقیانوسیه فرستاده شده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت 115میلیون و 824 هزار ریال درآمد از طریق گمرکات استان مرکزی اخذ و به خزانه دولت واریز شده است، بیان داشت: 25 میلیارد و 97 میلیون ریال، درآمد مالیات بر ارزش افزوده گمرکات استان مرکزی بوده است.