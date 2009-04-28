انتقال هپاتیت B در ایران کمتر از دو درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد حق ازلی ظهر سه شنبه در سمینار دو روزه هپاتیت "B و C" با بیان اینکه باید آگاه سازی در خصوص این بیماری ها در جامعه توسعه یابد، افزود: انتقال در ایران بعد از بلوغ سنی پیش می آید و استان زنجان در شیوع هپاتیت وضع قابل قبولی دارد.

وی ادامه داد: هپاتیت، بیماری خاموشی است که سلامت عمومی را تهدید می کند و نیازمند توجه بیشتر از سوی مسئولان کشور است.

حق ازلی با اشاره به اینکه ثبت دقیقی در خصوص آمار مبتلایان به بیماری هپاتیت در کشور وجود ندارد، ادامه داد: سیستم بهداشت کشور موظف به گزارش این بیماری پس از شناسایی است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هپاتیت B و C شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند، یادآور شد: هپاتیت B در شمال شرق و هپاتیت C در جنوب ایران بیشتر از سایر نقاط کشور است.



وی تعیین باز بیماری هپاتیت در کشور، تعیین موارد نیازمند واکسیناسیون هپاتیت B یا سایر ملاحظات پیشگیرانه، شناسایی به موقع و تعیین علل آن، اقدامات کنترل مناسب، تدوین سیستم گزارش دهی دقیق، پایش روند بروز عوامل خطر بیماری، شناسایی منبع آلوده، نحوه انتقال و نوع ویروس، از اهداف اختصاصی طرح مراقبت از هپاتیت کشور است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به واکسیناسیون هپاتیت B در جامعه اشاره کرد و گفت: واکسیناسیون هپاتیت B بیش از 95 درصد مصونیت ایجاد می کند.

حق ازلی، واکسیناسیون، پیشگیری از آلودگی پس از تماس آلوده، رعایت احتیاط استاندارد، غربالگری گروه های هدف، مراقبت مورد آلوده به هپاتیت B و درمان بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن را از جمله استراتژی مراقبت از بیماری هپاتیت B و C در کشور دانست.

همچنین در ادامه مدیر پایگاه منطقه ای سازمان انتقال خون استان زنجان گفت: در زمان حاضر 96 درصد خون مورد نیاز بیماران نیازمند و مراکز درمانی این استان از محل اهدایی مردم تامین می شود.

محمد نوری با بیان اینکه 95 درصد اهداکنندگان خون در استان زنجان مستمر هستند، افزود: پایگاه انتقال خون زنجان در تامین خون نیازمندان این استان مشکلی ندارد و در مواقع اضطراری نیاز استانهای همجوار به خون را نیز تامین می کند.

وی یادآور شد: اهداکنندگان مستمر، بهترین و سالمترین نوع خون را دارند و به لحاظ علمی نیز ثابت شده است افرادی که هر سال حداقل دو بار خون می دهند، خون سالمی دارند.

نوری با اشاره به اینکه غربالگری آزمایشی و مشاوره، ضریب اطمینان خون را بالا می برد، گفت: برای بالابردن ضریب اطمینان افرادی که از خون مستمر استفاده می کنند "مانند بیماران تالاسمی" طرح ویژه کیسه های فیلتردار در نظر گرفته شده است.

مدیر پایگاه منطقه ای سازمان انتقال خون استان زنجان به سازمان انتقال خون ایران برای اطفالی که نیازمند خون هستند نیز کیسه های خاصی در نظر گرفته است.