توسعه اقتصادی طارم در گرو بهبود وضعیت راه های ارتباطی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول منصوری ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از اصناف شهرستان طارم افزود: گسترش راه های ارتباطی موجب بهبود وضعیت اقتصادی مردم و توسعه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف این شهرستان خواهد شد.

وی به افزایش سالانه صادرات در دولت و پیش بینی صادرات 52 میلیارد دلاری در برنامه چهارم اشاره کرد و یادآور شد: صادرات 53 میلیارد دلار بدون میعانات گازی و 70میلیارد دلار با معیانات گازی، در دولت محقق شد.

منصوری به موفقیتهای چشمگیر طارم در زمینه های تولیدات و آبادانی در دولت اشاره کرد و بیان داشت: میزان صادرات این شهرستان با همت مردم به بیش از یک میلیون دلار در سال برسد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان، با اشاره اینکه در زمان حاضر بیش از هزار و 300 واحد صنفی در سطح شهرستان طارم فعال است، گفت: با تعیین سرپرستی اتحادیه ها و هیئت رئیسه، جهت ایجاد مجمع امور صنفی در شهرستان اقدام خواهد شد.

منصوری از تولیدکنندگان شهرستان طارم خواست تا با حضور در هیئتهای تجاری نسبت به معرفی محصولات خود در کشورهای مختلف جهت صادرات اقدام کنند.