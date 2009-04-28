فرشهای آذربایجان غربی شناسنامه دار می شوند

جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: به منظور حفظ فرشهای بافته شده این استان و جلوگیری از ثبت آنها به نام استانهای دیگر مکان بافت فرش و قدمت آن در این شناسنامه ها مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 11 درصد صادرات فرش کشور به این استان تعلق دارد، افزود: تکاب قطب تولید فرش کشور محسوب می شود و در دور دوم سفر ریاست جمهوری ایجاد خانه فرش در تکاب مصوب شد که در این مکان هم به عنوان نمایشگاه دائمی فرش و هم مرکز پژوهش و تحقیقی خواهد بود.

اسکندری با بیان اینکه سال گذشته 230 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای فرش دستباف از محل بنگاه های زودبازده پرداخت شده است، اضافه کرد: همچنین تاکنون 16 میلیارد ریال نیز کمک فنی اعتباری به فرشبافان استان پرداخت شده است.

به گفته ی رئیس سازمان بازرگانی در حال حاضر بیش از 35 هزار واحد تولید فرش دستبافت در آذربایجان غربی فعالیت می کنند.

اسکندری با بیان اینکه هم اکنون 110 هزار فعال فرش در استان وجود دارد که با سرانه چهار متر مربع در حال فعالیت هستند، یادآور شد: این تعداد تولیدکننده بیش از 425 هزار متر مربع فرش دستباف در سال در سراسر استان تولید می کنند.

وی با اشاره به روند ساماندهی و رسیدگی به تولیدکنندگان فرش دستبافت در استان گفت: 17 مجتمع متمرکز و 65 مجتمع غیر متمرکز در استان وجود دارد که در قالب اتحادیه های صنفی در شهرستانها و تعاونی فرش دستباف روستایی فعالیت می کنند.

فرش تولیدی دستباف آذربایجان غربی از نظر کیفیت مقام چهارم و از نظر حجم تولید مقام هفتم کشوری را به خود اختصاص داده است.