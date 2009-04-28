برخی ها دنیا را برای زیاده خواهی بین خود تقسیم کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در دیدار رالف ادوارد گونسالوس، نخست وزیر سنت وینسنت وگرنادنیس، دنیای کنونی را دنیای تبعیض، دروغ، فشار، جنگ، بداخلاقی و فقر دانست و گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا دنیای جدیدی بسازیم که در آن آزادی ، استقلال ، برادری ، صلح و امنیت باشد.

رییس جمهور با بیان اینکه برخی ها دنیا را برای زیاده خواهی و حق برخورداری بیشتر بین خود تقسیم کرده اند، تصریح کرد: دنیا کسانی که حق بیشتری برای خود در سازمان ملل و شورای امنیت قائل هستند به پایان رسیده چرا که نمی شود یک عده ای قلیل بر دنیا حاکم باشند و جمع کثیری نیز در فقر زندگی کنند، باید این نظام ها تغییر یابند.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به روابط خوب ایران و سنت وینسنت گفت: دو کشور چه در عمران وآبادانی و چه در عرصه های بین المللی باید دوست و یار همدیگر باشند.

وی با اشاره به اقدامات دولت وملت سنت وینسنت برای پیشرفت وسازندگی کشورش،آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه و تقویت همکاری ها و مناسبات دو جانبه اعلام کرد.

رالف ادوارد گونسالوس، نخست وزیرسنت وینسنت و گرنادنیس نیز دراین دیدار با ارایه گزارشی ازآخرین اوضاع کشورش، منطقه و جهان ، مذاکرات خود را با مسوولان بلند پایه کشورمان مثبت ارزیابی کرد.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان خواستار تقویت و تحکیم هر چه بیشتر روابط دو جانبه در راستای منافع دو ملت شد.