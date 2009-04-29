پرسپولیس می تواند سپاهان را شکست دهد/ امیدوارم به تیم ملی برگردم

مهرداد اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیم الشباب برابر عجمان گفت: آن بازی برای ما بسیار مهم بود زیرا در صورت از دست دادن حتی یک امتیاز به رده هشتم جدول سقوط می کردیم اما با شکست عجمان توانستیم جایگاه‌مان در رده چهارم را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در هفته گذشته شکست تلخی را برابر الاتفاق عربستان(لیگ قهرمانان آسیا) تجربه کردیم و مقابل النصر هم 2 امتیاز حساس را از دست دادیم اما این پیروزی به ما کمک کرد تا به وضعیت خود سر و سامان داده و با قدرت در بازی‌های حساس‌ آینده‌ برابر الوحده و سپاهان ایران به میدان برویم.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال الشباب امارات در مورد شانس این تیم برای حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: درست است شانس ما برای صعود به مرحله بعدی بسیار کم شده ولی امیدمان را از دست نداده‌ایم و با قدرت تمام مقابل سپاهان به میدان خواهیم رفت. البته کارمان برای صعود بسیار سخت شده اما رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

وی با بیان اینکه در دیدار با سپاهان برای دفاع از حیثیت و آبروی‌مان به میدان می آئیم، تاکید کرد: ما تنها به پیروزی در آن دیدار فکر می کنیم تا حداقل شانس‌های خود را جهت صعود به مرحله بعدی از دست ندهیم.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که در دیدار با عجمان با پاس گل خود زمینه ساز به ثمر رسیدن گل دوم تیمش شده بود، در مورد دلایل ناکامی‌اش در گلزنی طی دیدارهای گذشته اظهار داشت: باور کنید در پرسپولیس که بودم تا این اندازه نمی دویدم اما اینجا باید گاهی تا خط دفاع هم عقب بیایم تا صاحب توپ شوم. من در اینجا اگر 30 دقیقه هم در محوطه جریمه بمانم یک توپ هم به من نمی رسد به همین دلیل باید به عقب بازگردم و توپ بگیریم. به همین خاطر است که آمار گلزنی‌ام پایین آمده است.

وی با بیان اینکه امیدوارم است تیم ملی با هدایت افشین قطبی به جام جهانی صعود کند، اضافه کرد: در این مدت با تمام توان در همه بازی‌ها به میدان می روم زیرا یکی از آرزوهای بزرگم این است که بار دیگر به تیم ملی بازگردم. امیدوارم با دیدارهای اخیر نظر مساعد افشین قطبی را جلب کنم.

اولادی در پایان با بیان اینکه بازی های پرسپولیس را دنبال می کند و امیدوار است این تیم ناکامی‌های خود در لیگ را در مسابقات جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا جبران کند، در مورد دیدار حساس این تیم برابر سپاهان گفت: این بازی به علت آنکه تک حذفی است، شرایط خاصی دارد اما امیدوارم ابتدا پرسپولیس، سپاهان را در این بازی مهم شکست دهد و سپس هفته آینده در امارات ما این تیم اصفهانی را شکست دهیم.