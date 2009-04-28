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۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

باحضور چهره‌های سیاسی وعلمی؛

اولین همایش "خلیج فارس طرح تدوین دانشنامه" فردا برگزار می‌شود

اولین همایش "خلیج فارس طرح تدوین دانشنامه" فردا برگزار می‌شود

به مناسبت روز ملی خلیج فارس، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی همایشی را تحت عنوان " همایش خلیج فارس طرح تدوین دانشنامه" با حضور چهره ها و شخصیت های ملی، سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش یک روزه ، نهم اردیبهشت ماه در محل مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار می شود.

از جمله دعوت شدگان و شخصیت های حاضر در این همایش می توان به سید محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، مهدی کروبی، میر حسین موسوی، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی و محمد باقر قالیباف اشاره کرد.

همچنین در این همایش 25 چهره برجسته فرهنگی، هنری و ورزشی کشورمان نیز حضور خواهند داشت.

گفتنی است سخنران افتتاحیه این همایش علی اکبر ولایتی خواهد بود و محمد حسن گنجی، احمد اقتداری، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، جمشید صداقت کیش، سرلشکر رحیم صفوی، صادق خرازی، عباس سعیدی، وزیری هامانه، پیروز مجتهد زاده، مجید تفرشی، عبدالرسول خیر اندیش، جواد صفی نژاد و غلامرضا سحاب نیز با موضوعات ریشه های تاریخ و جغرافیای خلیج فارس، بررسی موقعیت استراتژیک خلیج فارس، انرژی در خلیج فارس و مسائل مختلف مربوط به خلیج فارس به سخنرانی خواهند پرداخت.

کد مطلب 869091

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