منتظر افزایش تبادلات منطقه ای در سایه بحران اقتصادی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز سه شنبه در سومین کنفرانس خصوصی سازی و سرمایه گذاری در دانشگاه شهید بهشتی گفت: جریان سرمایه گذاری در شرایط بحران اقتصادی در مناطقی تقویت خواهد شد که سرمایه گذاران در سیاستگذاریها نقش مهمتری دارند، این درحالی است که اگر سرمایه گذاران، سرمایه‏های خود را در بخش واقعی کشورهای همسایه صرف کرده بودند، در شرایط کنونی کشاورزی و صنعت واقعی در اختیار آن کشورها بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: سرمایه‏های عظیمی که در بخش خدمات ایجاد می‏شود باید نصیب سرمایه گذاران و بخش خصوصی کشورهای اسلامی شود، این درحالی است که شرایط بحران این فرصت و تامل دوباره را به کشورهای اسلامی هدیه کرده است.

وی بر وجود پتانسیل مناسب در کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت: تشکیل بازار مشترک اسلامی و توجه به پیشنهاد بانک توسعه اسلامی مبنی بر رشد سالانه یک درصدی تجارت اسلامی، حل مشکل ویزا برای تردد فعالان اقتصادی و مدیران تجاری، تخصیص 5 درصد اعتبارات کشورهای اسلامی برای طرح‏هایی که منجر به افزایش سرمایه گذاری در جهان اسلام شود، تشکیل کنسرسیومی به منظور ساماندهی زنجیره توریسم اسلامی، توجه به ایجاد شبکه‏های مستقیم تجاری بین کشورهای اسلامی، توجه به سرمایه‏های کوچک مردم و حساب‏های قرض الحسنه، تقویت و اعتلای فرهنگ کسب و کار بین کشورهای اسلامی و توجه به تدوین استانداردهای نشان حلال با تاکید بر اشتراکات فقهی تمام مذاهب اسلامی راهکارهای استفاده از این پتانسیل ها است.

نهاوندیان با اشاره به بازار مطلوب کشورهای اسلامی تصریح کرد: این بازارها، 20 درصد جمعیت جهان را شامل می‏شوند و نوع تقاضا در آنها در ارتباط با کالاهای مصرفی در مقایسه با کشورهای غربی، به حد اشباع نرسیده است و تکنولوژی و سرمایه موجود در این بازارها، متناسب با شرایط موجود در آن رشد کرده است.

وی افزود: سنخیت فرهنگی-اجتماعی کشورهای اسلامی عامل کاهش هزینه سرمایه گذاری است، این درحالی است که تکنولوژی کشورهای اسلامی برای سایر کشورهای هم کیش، ارزانتر بوده و تامین آن ساده‏تر است به نحوی که در برخی دستاوردهای تکنولوژیکی، این کاهش قیمت در مقایسه با نمونه‏های غربی باور نکردنی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اجرای عقود اسلامی در موسسات مالی را عامل مثبتی در گردش سرمایه دانست و خاطر نشان کرد: عقود اسلامی بر شرایط واقعی تاکید دارد که از ویژگی‏های شاخص این نظام است. در نظام سرمایه داری غربی، تاکید بر نرخ بهره ثابت است.

نهاوندیان متوسط اشتغالزایی گردشگری را 11/2 برابر سایر بخش‏ها دانست و افزود: درصد اشتغالزایی گردشگری در جهان طی سال‏های گذشته، 04/8 درصد بود. این رقم در سال جاری به 2/9 درصد رسیده است. 9/9 درصد از تولید ناخالص ملی جهان به گردشگری اختصاص دارد، اما کشورهای اسلامی فقط 3/3 درصد از این سود را در اختیار دارند.