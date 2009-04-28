به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه دو هفته یکبار روزهای سهشنبه برگزار میشود. "باغانه" ویژه سهشنبه 15 اردیبهشت ساعت 17 تا 20 برگزار میشود و شامل برنامههای زیر است:
رونمایی از نمایشگاه عکس آقای وکیلزاده با عنوان "ایران ما زیباست"، رونمایی از نمایشگاه ویدئوآرت گلاره مظفری، نشست هنری با موضوع "زیباییهای ایران" از منظر عکاسی، سخنرانی خانم فردوسیپور با موضوع "زیباییهای هنر در زندگی شهروندان" و اجرای موسیقی سنتی گروه آقای راستینفر از جمله این برنامههاست.
اجرای نمایش عروسکی، عکسخانه تهران قدیمی شامل عکاسی با لباسهای سنتی، عرضه سازهای سنتی و ... از دیگر برنامههای "باغانه" هفته بعد است. باغ موزه هنر ایرانی در میدان تجریش، خیابان شهید دربندی (مقصودبیک)، چهارراه پروفسور حسابی، شماره 10 واقع است.
نظر شما