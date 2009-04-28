اتحادیه اروپا نسبت به بهبود روابط با روسیه ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در همین رابطه "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که این اتحادیه با بهبود روابط خود با روسیه نقشی راهبردی در بهبود روابط واشنگتن با مسکو ایفا کند.

سولانا در ادامه با ذکر این نکته که هم اکنون روابط 27 عضو اتحادیه اروپا با روسیه به مراتب بهتر از چند ماه قبل است نسبت به ادامه این روند ابراز امیدواری کرد.

"کارل شوارزنبرگ" وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در دست دارد از مذاکرات مثبت خود با "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه درباره مسائلی چون انرژی، تجارت، حقوق بشر و مهاجرت خبر داد.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از جنگ قفقاز در آگوست گذشته دچار تنش شده بود.