به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه شامل امیرحسین اخوان، حامد رشتیان، رامتین زاد، محمدرضا شاهرخینژاد، نسترن و ایمان صفایی، میریام کویل، بهداد لاهوتی، امید نعیمالحبیب و پیمان هوشمندزاده است.
نگارخانه دوشنبهها تعطیل است. علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه ساعت 11 تا 20 و جمعهها ساعت 16 تا 20 به نشانی خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاک 22، مجتمع فرهنگی هنری انجمن خوشنویسان ایران مراجعه کنند.
- نمایشگاه عکس مهرداد افسری از 11 تا 23 اردیبهشت ساعت 11 تا 20 و جمعهها ساعت 17 تا 21 در نگارخانه اثر برگزار میشود. نگارخانه شنبهها تعطیل است. علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبروی خانه هنرمندان، شماره 16 مراجعه کنند.
- نمایشگاه فروش فصلی نگارخانهها به اهتمام تعاونی نگارخانهداران و نگارخانه کمالالدین بهزاد شنبه 12 اردیبهشت ساعت 17 تا 20 افتتاح میشود. علاقمندان میتوانند تا 17 اردیبهشت ساعت 11 تا 20 به نشانی بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پلاک 312-316 مراجعه کنند.
- نمایشگاه نقاشی مهسا طیبیفر و هدی کنعانیمقدم از سوم تا نهم اردیبهشت در نگارخانه آتشزاد برپاست. همچنین نمایشگاه نقاشی معماران نقاش از 11 تا 23 اردیبهشت و نمایشگاه "انگاره سرخپوستان" شیرین بابازاده دربان از 24 تا 30 اردیبهشت در این نگارخانه برگزار میشود.
نمایشگاه عکس مازیار میثمیفر از 31 اردیبهشت تا ششم خرداد، نمایشگاه خط نقاشی وحیده ورزیده از هشتم تا 13 خرداد و نمایشگاه نقاشی بهناز عبداللهی نیز از 16 تا 21 خرداد در این نگارخانه برپاست.
- نمایشگاه "دستاوردهای دانشآموزان منطقه سه" از 10 تا 13 اردیبهشت از سوی آموزش و پرورش منطقه سه تهران برگزار میشود. روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه سه اعلام کرد این نمایشگاه با عرضه آثار در 170 غرفه در محل نمایشگاه بینالمللی تهران سالن 8 و 9 درب جنوب برگزار میشود.
علاقهمندان برای شرکت در مراسم افتتاحیه با حضور مسئولان عالی وزارت آموزش و پرورش و شخصیتهای علمی فرهنگی میتوانند پنجشنبه دهم اردیبهشت ساعت 10 به این نمایشگاه مراجعه کنند.
