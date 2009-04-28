طرح صلح عربی متوقف شده است/ کابینه های اسرائیل تفاوتی با یکدیگر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن تصریح کرد: جهان با این مسئله که کابینه جدید اسرائیل آماده برقراری صلح نیست، موافق است. البته کابینه قبلی اسرائیل نیز ضعیف بود و چنین کابینه ای نخواهد توانست صلح برقرار کند. کابینه های ضعیف اسرائیل و نیز دولت های تندرو به سوی جنگ گرایش دارند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد. ما اکنون در انتظار تلاش های دولت جدید آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن برای واداشتن رژیم اسرائیل به برقراری صلح هستیم.

وی با بیان این مطلب افزود: طرح صلح عربی متوقف شده است زیرا اسرائیل سال ها به رد آن عادت کرده است، اما این طرح همچنان وجود دارد ولی این پرسش مطرح است که چطور باید دوباره آن را فعال کرد. پاسخ این پرسش نیز روشن است ما نیاز به شریک داریم که در حال حاضر این شریک وجود ندارد.

اسد اظهار داشت که سفیران لبنان و سوریه به زودی فعالیت خود را در دو کشور آغاز خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما نام سفیران خود را اعلام کردیم. سفیر ما در حال حاضر در کویت فعالیت دارد که به وی دو ماه مهلت داده ایم به دمشق بازگشته و سپس به لبنان رود.

بشار اسد در بخش دیگر سخنان خود درباره مذاکرات غیر مستقیم صلح با رژیم صهیونیستی گفت: این مذاکرات با هدف شفاف سازی انگیزه های طرف مقابل صورت گرفت زیرا این مذاکرات پس از 8 سال ناکامی در روند صلح و نیز پس از جنگ لبنان و حملات [تبلیغاتی] به سوریه آغاز شد، لذا این مذاکرات با هدف آگاهی از موضع گیری های طرف مقابل در مورد بلندی های جولان و خط مرزی 1967 از سر گرفته شد.

رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد: ما نقشه مربوط به خط مرزی 1967 را به ترکیه دادیم و قرار بود که رژیم اسرائیل با این خط مرزی موافقت کند. همانطور که ما از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شنیدیم ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل آماده عقب نشینی از بلندی های جولان است و این مسئله یعنی اینکه ما در مورد نقاط مرزی 1967 هیچ مشکلی با رژیم اسرائیل نداشتیم.