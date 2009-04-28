12 پروژه آزادراهی آماده سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و ترابری، این پروژه ها شامل آزاد راه سیرجان ـ بندرعباس، آزادراه اصفهان ـ شیراز، آزادراه کمربندی جنوبی تهران، آزادراه تهران ـ مشهد، آزادراه باغین ـ بم، آزادراه شیراز ـ فیروزآباد ـ جم و آزاد راه تبریز ـ بازرگان آماده سرمایه گذاری هستند.

همچنین دیگر پروژه های آماده سرمایه گذاری شامل آزادراه تهران ـ شهریار ـ اشتهارد ـ بوئین زهرا، آزادراه نطنز ـ سیرجان، آزادراه سلفچگان ـ اراک ـ خرم آباد، آزادراه مراغه ـ هشترود، آزادراه پل زال ـ اندیمشک ـ اهواز است.

پروژه های مذکور توسط شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مجری طرحهای ساخت و توسعه آزادراه ها، به طول 3667 کیلومتر قابل اجرا است.

کاهش استهلاک خودروها، کاهش مصرف سوخت و انرژی خودروها و ایجاد امکانات مناسب برای سرمایه گذاری و گردش اقتصادی از جمله اهداف ساخت آزادراه است.