  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

12 پروژه آزادراهی آماده سرمایه گذاری است

وزارت راه و ترابری اعلام کرد: 3 هزار و 667 کیلومتر آزادراه در قالب 12 پروژه در کشور آماده سرمایه گذاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و ترابری، این پروژه ها شامل آزاد راه سیرجان ـ بندرعباس، آزادراه اصفهان ـ شیراز، آزادراه کمربندی جنوبی تهران، آزادراه تهران ـ مشهد، آزادراه باغین ـ بم، آزادراه شیراز ـ فیروزآباد ـ جم و آزاد راه تبریز ـ بازرگان آماده سرمایه گذاری هستند.

همچنین دیگر پروژه های آماده سرمایه گذاری شامل آزادراه تهران ـ شهریار ـ اشتهارد ـ بوئین زهرا، آزادراه نطنز ـ سیرجان، آزادراه سلفچگان ـ اراک ـ خرم آباد، آزادراه مراغه ـ هشترود، آزادراه پل زال ـ اندیمشک ـ اهواز است.

پروژه های مذکور توسط شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مجری طرحهای ساخت و توسعه آزادراه ها، به طول 3667 کیلومتر قابل اجرا است.

کاهش استهلاک خودروها، کاهش مصرف سوخت و انرژی خودروها و ایجاد امکانات مناسب برای سرمایه گذاری و گردش اقتصادی از جمله اهداف ساخت آزادراه است.

 

کد مطلب 869121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه