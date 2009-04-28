به‌ گزارش خبرگزاری مهر، این طرح‌ها که در سطح ملى و بین‌المللى داراى اهمیت ویژه‌اى بوده شامل افتتاح دفتر خاورمیانه اى کمیسیون بین المللى نقشه هاى زمین شناسى دنیا افتتاح سامانه کاداستر اکتشافى و معدنى کشور افتتاح سامانه فراگیر مدیریت اطلاعات مکانى (GDMS) است.

افتتاح دفتر CGMW در ایران و درمحل سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى ایران کمک شایان توجهى به متمرکز کردن و نهایى کردن فعالیتهاى زمین‌شناسى و یافتن اطلاعات جامع و کامل از وضعیت زمین‌شناسى و تکتونیکى ، متالوژنى، لرزه شناسى و ... خاورمیانه خواهدکرد.

سامانه کاداستر اکتشافى و معدنى با امکان ارائه گزارش‌هاى مدیریتى مانند آمار به روز و دقیق از فعالیت‌هاى اکتشافى و معدنى در کشور ، اطلاع رسانى از میزان ذخلیر موجود کشور و همچنین ارائه میزان سرمایه گذارى در بخش معدن ، ایجاد امنیت لازم براى اسناد حقوقى موجود ، رضایت براى متقاضیان و مدیریت متمرکز بر اطلاعات و دستگاه‌هاى اجرایى دولتى و خصوصى در بخش معدن زمینه ساز تصمیم گیرى هاى مناسب و شکوفایى و توسعه اقتصادى کشور خواهد شد.

پروژه ملى سامانه فراگیر مدیریت اطلاعات مکانى((GDMS یکى دیگر از طرح‌هاى مذکوربوده که امکان ذخیره‌سازى اطلاعات مربوط به بررسى‌هاى زمین‌شناسى واکتشافى که تاکنون در سازمان زمین‌‌شناسى واکتشافات معدنى کشور تهیه شده را به‌وجود آورده است. این سامانه توانایى نگهدارى اطلاعات را درتمامى مناطق کشورداشته که درصورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه، امکان دسترسى به‌آن وجودخواهدداشت.