  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۲۶

قائم مقام صبای قم :

شکایت از مایلی کهن را تا انتها پیگیری می کنیم/ یکی باید جلوی او بایستد

شکایت از مایلی کهن را تا انتها پیگیری می کنیم/ یکی باید جلوی او بایستد

مجتبی پیمبری با انتقاد از اظهارات محمد مایلی کهن در مورد مسئولان تیم فوتبال صبای قم گفت: شکایت از این مربی را تا انتها پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام باشگاه صبای قم که عصر سه شنبه برای رسیدگی به شکایت فیروز کریمی از محمد مایلی کهن به فدراسیون فوتبال آمده بود در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه آقای مایلی کهن طی روزهای گذشته علیه برخی اهالی فوتبال صحبت کرده است که این اظهارات شامل مردم قم نیز شده است.

وی ادامه داد: با این شرایط یکی باید جلوی ایشان بایستد که ما تصمیم گرفته ایم برای دفاع از اعتبار صبا و مردم قم این شکایت را تا انتها و برای رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنیم.

پیمبری در پایان گفت: ما به دنبال گرفتن حق مان هستیم و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

کد مطلب 869135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه