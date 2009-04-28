شکایت از مایلی کهن را تا انتها پیگیری می کنیم/ یکی باید جلوی او بایستد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام باشگاه صبای قم که عصر سه شنبه برای رسیدگی به شکایت فیروز کریمی از محمد مایلی کهن به فدراسیون فوتبال آمده بود در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه آقای مایلی کهن طی روزهای گذشته علیه برخی اهالی فوتبال صحبت کرده است که این اظهارات شامل مردم قم نیز شده است.

وی ادامه داد: با این شرایط یکی باید جلوی ایشان بایستد که ما تصمیم گرفته ایم برای دفاع از اعتبار صبا و مردم قم این شکایت را تا انتها و برای رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنیم.

پیمبری در پایان گفت: ما به دنبال گرفتن حق مان هستیم و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.