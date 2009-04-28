سامانه اطلاعاتی ساختار نظارتی برای برنامه ریزی اوقات فراغت است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مجید امیدی عصر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی سامانه اطلاعاتی پایگاه های اوقات فراغت کشور در رشت بر ضرورت پیشگیری از ارائه آمارهای کاذب، آسیب شناسی و بازشناسی عوامل نارضایتی جوانان از برنامه های فراغتی کشور تاکید کرد.

وی با اعلام اینکه نگرش جوانان نسبت به امکانات و بسترهای موجود در کشور در حد انتظار نیست، عنوان کرد: سامانه ای پویا، هوشمند، نظام مند، منسجم و روزآمد در خصوص نظارت و گزارش گیری حقیقی برنامه های اوقات فراغت کشور امری حیاتی است.

امیدی سامانه اطلاعاتی پایگاه های اوقات فراغت را ساختار نظارتی مطمئنی برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها در این حوزه اعلام کرد و گفت: نتایج حاصل از این سامانه مجازی می تواند در تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر عملکرد مجریان فراغتی مورد بهره برداری قرار گیرد که در نهایت منجر به تخصیص اعتبار واقعی بر اساس مطالبات موجود جوانان، رفع کمبودها، کاهش نارضایتی مردم، استفاده از زیرساختهای موجود، محرومیت زدایی و دسترسی عادلانه به امکانات فراغتی در کشور شود.

مدیرکل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان ارائه تعداد و درصد شرکت کنندگان در برنامه های فراغتی کشور، جمع بندی اعتبارات هزینه شده در هر برنامه و دستگاه در گستره ملی، استخراج میزان رغبت جوانان در استفاده از برنامه ها، بررسی روند رشد برنامه ها و درصد توسعه طی سالهای متوالی اجرای برنامه را از جمله خروجی های این سامانه برشمرد.

امیدی یادآور شد: امکان مقایسه عملکرد استانها و دستگاه ها در زمینه اوقات فراغت، ارائه تعداد و درصد برنامه های اجرا شده و میزان کل ساعات اجرای برنامه، محاسبه درصد سهم شرکت کنندگان به کل جمعیت جوان استان و کشور، تجمیع و شناخت فضاها و زیرساختهای فراغتی، شناسایی نیازهای فراغتی جوانان با توجه به محدوده جغرافیایی و استخراج سرانه هزینه شده در هر برنامه از دیگر خروجی های سامانه اطلاعاتی پایگاه اوقات فراغت کشور است.