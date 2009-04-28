منطقه 22 شهرداری تهران به جامعه ایمن جهانی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تلاشهای یک ساله منطقه 22 در اجرای طرح جامعه ایمن در شهر تهران که به ابتکار شهردار تهران به عنوان نخستین ابر شهر و پایتخت در جهان با تشکیل شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران آغاز و در منطقه 22، کمیته راهبری جامعه ایمن به عنوان منطقه پایلوت به ریاست شهردار منطقه و با عضویت تمامی نهادهای مسئول تشکیل شد.

منطقه 22 در طی دو مرحله در اردیبهشت و مهرماه 1387 مورد بازدید کارشناسان سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت و پس از تایید توسط آنها مقرر شد که این منطقه به طرح جهانی جامعه ایمن بپیوندد.

تاکنون چندین طرح و برنامه از جمله مطالعات آماری حوادث منطقه، تکمیل چک لیست ایمنی مدارس و معابر عمومی، بوستانها و... اجرا و برنامه (شناسایی خطرات زیست محیطی) از سوی جامعه ایمن منطقه بررسی و پیشنهاد شده است.همچنین در سال 1387 با همکاری تمامی نهادهای مسئول و بخشهای مردمی نسبت به ترویج فرهنگ ایمنی و شهر نشینی در سطح منطقه اقدام شده که منجر به کاهش حوادث و خسارت ناشی از آن شد.

مهندس کریمیان شهردار منطقه 22 در مراسم اخذ تاییدیه عضویت جامعه ایمن از سازمان بهداشت جهانی ضمن معرفی طرح جامعه ایمن و ارایه گزارش روند اجرای آن در منطقه توضیحاتی را ارایه داد و موفقیت آن را مرهون همکاری های بین بخشی کلیه سازمان ها و ارگان های منطقه دانست.

وی از مشارکت معنادار شهروندان به عنوان نقطه عطف طرح یاد کرد که باعث شد مجموعه این اقدامات در مدت کوتاهی نتیجه دهد و موجبات شگفتی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی را در پی داشته باشد.

به گفته کریمیان تمامی پروژه های منطقه 22 بر حسب شاخصهای جامعه ایمن طراحی و اجرا خواهد شد.

در بخش دیگری از این مراسم دکتر "بوهنر یکسون" ضمن ابراز خشنودی از حضور مجدد در تهران و نیز موفقیت منطقه 22 در اخذ تاییدیه در مدت کوتاه اظهارداشت: گزارش ارائه شده توسط منطقه 22 یکی از بهترین مواردی است که تاکنون دریافت داشته ام و این گزارش می تواند الگوی مناسبی برای دیگر مناطق و شهرها باشد.

وی ادامه داد: همه می توانند به عنوان نمایندگان سازمان بهداشت جهانی جهت کاهش حوادث با یگدیگر مشارکت داشته باشند.

وی در ادامه نامه سازمان بهداشت جهانی را خطاب به شهردار و شهروندان منطقه 22 قرائت کرد که در قسمتی از آن به دستیابی منطقه 22 به استانداردهای جدید مبتنی بر شاخص های جامعه ایمن اشاره داشت و خواست تا از تجارب منطقه 22 در کنفرانس جهانی جامعه ایمن استفاده شود.

در بخش پایانی این مراسم هم لوح جهانی جامعه ایمن به منطقه 22 اهدا شد.