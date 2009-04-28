۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

راه اندازی دانشکده داروسازی، علوم ‌پزشکی همدان را به تیپ یک ارتقاء می‌دهد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: احداث دانشکده داروسازی در همدان موجب ارتقا دانشگاه علوم پزشکی همدان از تیپ دو به یک می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم خوش‌رفتار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نبود این دانشکده در علوم پزشکی همدان یکی از نقائص بود که با انتقال مجوز ساخت آن از نهاوند به همدان این نقص نیز برطرف شد و می‌توان امید داشت که دانشگاه علوم پزشکی همدان ارتقاء پیدا کند.

وی تصریح کرد: احداث دانشکده داروسازی از مصوبات سفر هیئت دولت به استا همدان بود که برای شهرستان نهاوند مصوب شد اما دوری مسیر برای جذب عضو هیئت علمی، همچنین وجود رشته‌های شیمی و بیوشیمی در دانشگاه بوعلی‌سینا از دیگر دلایل انتقال این دانشکده به همدان بود.

خوش‌رفتار از احداث دانشکده پیراپزشکی در نهاوند خبر داد و گفت: مراحل راه‌اندازی دو رشته پیراپزشکی در این شهرستان در حال انجام است و سال آینده شهرستان نهاوند در این دو رشته نیز دانشجو جذب می‌کند.

