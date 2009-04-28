به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم خوش‌رفتار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نبود این دانشکده در علوم پزشکی همدان یکی از نقائص بود که با انتقال مجوز ساخت آن از نهاوند به همدان این نقص نیز برطرف شد و می‌توان امید داشت که دانشگاه علوم پزشکی همدان ارتقاء پیدا کند.

وی تصریح کرد: احداث دانشکده داروسازی از مصوبات سفر هیئت دولت به استا همدان بود که برای شهرستان نهاوند مصوب شد اما دوری مسیر برای جذب عضو هیئت علمی، همچنین وجود رشته‌های شیمی و بیوشیمی در دانشگاه بوعلی‌سینا از دیگر دلایل انتقال این دانشکده به همدان بود.

خوش‌رفتار از احداث دانشکده پیراپزشکی در نهاوند خبر داد و گفت: مراحل راه‌اندازی دو رشته پیراپزشکی در این شهرستان در حال انجام است و سال آینده شهرستان نهاوند در این دو رشته نیز دانشجو جذب می‌کند.