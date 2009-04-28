به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که به خاطر شکایت از محمد مایلی کهن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فراخوانده شده است، ساعت 17 امروز (سه شنبه) وارد فدراسیون فوتبال شد.

کریمی که با خبرنگاران زیادی مقابل درب ورودی فدراسیون مواجه شده بود درخواست آنها برای انجام مصاحبه را رد کرد و گفت: بعد از نشست کمیته انضباطی گفتگو خواهم کرد.

وی که با زبان ظنر خود با خبرنگاران گفتگو می کرد پس از اینکه از خبرنگاران در مورد آرامش جلسه کمیته انضباطی سوال کرد در جمله ای کنایه ای گفت: این آرامش قبل از طوفان است و باید منتظر بود!