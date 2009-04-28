  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

کریمی در پاسخ به خبرنگاران:

این آرامش قبل از طوفان است

این آرامش قبل از طوفان است

سرمربی تیم فوتبال صبای قم که ساعت 17 امروز وارد فدراسیون فوتبال شد حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که به خاطر شکایت از محمد مایلی کهن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فراخوانده شده است، ساعت 17 امروز (سه شنبه) وارد فدراسیون فوتبال شد.

کریمی که با خبرنگاران زیادی مقابل درب ورودی فدراسیون مواجه شده بود درخواست آنها برای انجام مصاحبه را رد کرد و گفت: بعد از نشست کمیته انضباطی گفتگو خواهم کرد.

وی که با زبان ظنر خود با خبرنگاران گفتگو می کرد پس از اینکه از خبرنگاران در مورد آرامش جلسه کمیته انضباطی سوال کرد در جمله ای کنایه ای گفت: این آرامش قبل از طوفان است و باید منتظر بود!

کد مطلب 869167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها