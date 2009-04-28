سفر رسمی نخست وزیر سنت وینسنت وگرنادیس به تهران پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیرسنت وینسنت وگرنادنیس، در سفر پنج روزه خود به کشورمان ضمن دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه از برخی مراکز صنعتی و مرکز تاریخی بازدید کرد.

وی همچنین در این سفر با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار و درباره مسائل مختلف میان دو کشور از جمله برقراری هر چه بیشتر روابط سیاسی اقتصادی با رئیس جمهور گفتگو و تبادل نظر کرد.

نخست وزیرسنت وینسنت وگرنادنیس، پس از شرکت در کنفرانس مطبوعاتی به همراه معاون اول رئیس‌جمهور با بدرقه دکتر داودی تهران را به مقصد اصفهان برای بازدید از مرکز تفریحی و تاریخی این شهر ترک کرد.