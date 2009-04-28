۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۲۵

ساعتی پیش؛

سفر رسمی نخست وزیر سنت وینسنت وگرنادیس به تهران پایان یافت

رالف ادوارد گونسالوس، نخست‌وزیر سنت وینسنت وگرنادنیس، که برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد کشورمان به تهران سفر کرده بود، ساعتی پیش با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور به سفر رسمی خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیرسنت وینسنت وگرنادنیس، در سفر پنج روزه خود به کشورمان ضمن دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه از برخی مراکز صنعتی و مرکز تاریخی بازدید کرد.

وی همچنین در این سفر با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار و درباره مسائل مختلف میان دو کشور از جمله برقراری هر چه بیشتر روابط سیاسی اقتصادی با رئیس جمهور گفتگو و تبادل نظر کرد.

نخست وزیرسنت وینسنت وگرنادنیس، پس از شرکت در کنفرانس مطبوعاتی به همراه معاون اول رئیس‌جمهور با بدرقه دکتر داودی تهران را به مقصد اصفهان برای بازدید از مرکز تفریحی و تاریخی این شهر ترک کرد.

