همایش خلیج فارس همایشی ملی و علمی است / آغاز تدوین دانشنامه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم موسوی بجنوردی با اشاره به آغاز تلاشها برای تدوین دانشنامه خلیج فارس در هشت جلد از یکسال پیش، به بیان دلایل تدوین و مشخصات چنین دانشنامه‌ای پرداخت.

وی گفت : خلیج فارس و سواحل آن جایگاه مهمی برای ایرانی‌ها از گذشته‌های دور تا به امروز داشته و بخش زیادی از تاریخ و فرهنگ ما از این منطقه نشات گرفته است و به همین دلیل تدوین چنین دانشنامه‌ای ضروری به نظر می‌رسید.

رئیس مرکز دائر‌ة‌ المعارف بزرگ اسلامی ادامه داد: در این دانشنامه با نظرگرفتن تمام مدخل‌های جغرافیایی از دوساحل شمالی و جنوبی خلیج فارس از عمق 50 کیلومتری، اقدام به جمع‌آوری و ثبت شخصیت‌ها، وقایع، ابنیه و آثار باستانی و...در قالب مقالات علمی، مستند و مبتنی بر منابع و مدارک معتبر در خصوص این منطقه کردیم.

موسوی بجنوردی تصریح کرد:مسئله خلیج فارس یک مسئله ملی است، خلیج فارس که سابقا درداخل ایران بوده خاستگاه بسیاری از تحولات فرهنگی و تاریخی ایرانیان بوده و بخشی از هویت و تاریخ ما در این منطقه تعریف شده است.

وی با اشاره به طیف گسترده مهمانان دعوت شده به این همایش از چهره‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف گرفته تا چهره‌های هنری و ورزشی، تصریح کرد:برای حضور در این همایش از اقشار مختلف به صورت انتخابی افرادی را دعوت کردیم تا ملی بودن مسئله خلیج فارس بیش از پیش عیان شود.

رئیس اولین همایش "خلیج فارس؛ تدوین دانشنامه" در عین حال تاکید کرد: این همایش کاملا علمی است و توسط موسسه دائرة المعارف بزرگ اسلامی که مرکزی علمی و پژوهشی است برگزار می شود و همه سخنرانی‌ها، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های بدست آمده از کنکاش و تحقیق است.

وی افزود:با توجه به ملی بودن این مسئله شایسته دیدیم که اقشار مختلف مردم از آنچه در خلیج فارس گذشته و خواهد گذشت مطلع باشند.

موسوی بجنوردی با اشاره به برگزاری همزمان همایشی با عنوان جعلی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سواحل جنوبی خلیج فارس گاهی حرکت‌هایی می‌شود که راجع به اصالت آن تردید جدی وجود دارد.