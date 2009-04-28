نشست بن همام با روسای فوتبال جنوب آسیا/ توافق با کشورهای جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بن همام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا که دوشنبه شب به همراه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان به سریلانکا سفرکرده بود، امروز(سه شنبه) طی نشستی ویژه در کلمبو با روسای فدراسیون های فوتبال پاکستان ، افغانستان ، تاجیکستان ، مالدیو ، سوریه ، سریلانکا ، هند ، بنگلادش و نپال دیدار کرد.

دراین نشست ضمن بررسی اساسنامه AFC و همکاری های دو جانبه، اعضا پیرامون انتخابات آتی هیئت اجرایی FIFA به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بن همام همچنین در نشستی با "مانیلا فرناندو" نایب رئیس AFC و رئیس دفتر منطقه ای توسعه فیفا در آسیا و یوسف سرکال رئیس کمیته داوران AFC دیدار و گفتگو کرد و طرفین پیرامون همکاری مشترک به گفتگو پرداختند.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در حاشیه سفر به جنوب آسیا ضمن دیدار با "هرلی سیلورا" رئیس فدراسیون فوتبال سریلانکا پیرامون توسعه همکاریهای مشترک بین دو کشوربا وی به مذاکره پرداخت. محمد منصورعظیم زاده رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال نیز در این نشست حضور داشت.

کفاشیان که از یکشنبه گذشته سفر خود به قطر و کشورهای جنوب آسیا را آغاز کرده است ، ساعت 10 صبح فردا به تهران بازمی گردد.