انتقاد وزیر کشور از رویکرد تخریبی برخی هواداران نامزدهای انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در اجلاس سراسری مشاوران استانداران و مدیران کل دفاتر بانوان و خانواده استانداری های کشور گفت: با آنکه وقت قانونی برای تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده اما اجازه داده ایم داوطلبان نامزدی انتخابات سخنرانی و دیدگاه های خود را برای مردم تبیین کنند که این امر ازنجابت دولت است. اما همه باید توجه داشته باشند که از تخریب داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید پرهیز شود.

وزیر کشور افزود: شعار اصلی ما در این انتخابات به عنوان مجری، اخلاق مداری، قانون گرایی و مشارکت حداکثری است که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، هواداران آنها و رسانه ها نیز باید اخلاق مداری و قانونگرایی را برای رسیدن به مشارکت حداکثری مردم رعایت کنند

وزیر کشور تصریح کرد : در انتخابات 22خرداد، ستاد انتخابات ، وزارت کشور و دولت تلاش دارند انتخاباتی درشأن ملت ایران و در تراز جمهوری اسلامی برگزار کنند. وی به مدیران کل دفاتر امور بانوان استانداری ها توصیه کرد: در مباحث انتخاباتی نامزدها وارد نشوند و در حیطه مسئولیت خود، ‌داوطلبان نامزدی انتخابات برای آنان علی السویه باشند.

وزیر کشور همچنین تلاش برای مشارکت حداکثری مردم به ویژه بانوان درانتخابات ریاست جمهوری را خواستار شد.محصولی گفت: بالندگی بانوان در دوران انقلاب اسلامی در طول تاریخ ایران بی نظیر است.

صادق محصولی افزود: بر خلاف تبلیغات مخرب غرب و مخالفان علیه نظام اسلامی، نقشی که اسلام و جمهوری اسلامی برای بانوان قائل است نه فقط مانع از رشد آنان نمی شود بلکه همه مصادیق، مغایر این تبلیغات است. وی گفت: در هیچ دوره تاریخی مانند دوران پس از انقلاب اسلامی در جامعه بانوان نخبه وجود نداشته است و بالندگی در بانوان به طور مستمر افزایش می یابد.

رئیس شورای اجتماعی کشورافزود: البته نخبگی بانوان به حوزه های علمی منحصر نیست و درمیان شعرا، ادیبان، فرهیختگان، پزشکان، مبتکران و دیگر حوزه های سیاسی و اجتماعی، بانوان نخبه ای وجود دارند که بهترین دلیل بر بطلان نظریه ای است که حجاب و عفاف را مانع از پیشرفت بانوان در جمهوری اسلامی می داند.

محصولی افزود: اکنون شمار بانوان پذیرفته شده در دانشگاه ها بیش از تعداد آقایان است که این هم دلیلی بر این حقیقت است که عفاف و حجاب نه فقط مانعی بر پیشرفت خانم ها نیست بلکه آنان را در برابر استفاده ابزاری برای مطامع دیگران مصون می کند.

وی بر لزوم تصحیح نگرش نادرست غرب به مساله زن تاکید واضافه کرد: بانوان نخبه و مسئول موظفند، نگرش نادرست غرب به مساله زن را تصحیح و نگرش تعالی بخش اسلام را دراین باره تبیین کنند.

وزیر کشور گفت: در تقابل دیدگاه اسلام با دیدگاه و تبلیغات فمینیستی به موضوع زن، دستگاه های پژوهشی و حوزه ها باید نگاه تعالی بخش اسلام را برای جامعه بانوان در مجامع جهانی تبیین کنند.

محصولی بحث از حقوق بانوان در جهان غرب را تبلیغاتی دانست و افزود: نگرش غربی ها به مساله زن مبتنی بر استفاده ابزاری از آنان است زیرا در عمل از زنان برای فروش کالاها و مطامع مادی خود استفاده می کنند. وزیر کشور گفت: توجه دولت به تحکیم خانواده و بازگشت به ارزش های انقلاب از اولویت های اساسی دولت نهم است.

صادق محصولی افزود: مسئولان امور بانوان در استانداری های باید موضوع تحکیم خانواده و ارتقای آگاهی خانواده ها را در اولویت کاری خود قرار دهند. وی کاهش آسیب های اجتماعی و اهتمام به رشد اخلاقی و معنوی زنان را در تحکیم بنیان خانواده بسیار موثر دانست و بر تلاش و برنامه ریزی برای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب تاکید کرد.

وزیر کشور همچنین خطاب به مدیران کل دفاتر امور بانوان استانداری گفت : باید زمینه حضور سازنده بانوان در امور و صحنه های مدیریتی بیش از پیش فراهم شود و تلاش ها در این باره باید افزایش یابد. محصولی همچنین بر لزوم بهره مندی از ظرفیت بانوان در استان ها تاکید و اضافه کرد: مسئولان امور بانوان در استانداری ها باید بانوان نخبه را شناسایی و آنان را برای پذیرش مسئولیت تشویق کنند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مسئولان امور بانوان در استانداری ها در حیطه حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی پرداخت. وی گفت: دیدگاه ما این است که برای ارتقای امنیت اجتماعی باید اولویت را به کارهای فرهنگی بدهیم و روش هایی که در این زمینه اعمال می شود باید ضابطه مند باشد.

وزیر کشور در عین حال تاکید کرد : البته با کسانی که بر اساس برنامه و به طور سازماندهی شده درصدد ایجاد ناهنجاری ها ، شکستن حریم ها و مخدوش کردن خط قرمزهای ما هستند قطعا باید برخورد کرد

وزیر کشور به نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: امسال مبدا دهه چهارم انقلاب است که مقام معظم رهبری آن را دهه پیشرفت چشمگیر وعدالت محسوس نام نهادند واصلاح الگوی مصرف می تواند بهترین نقش را در تحقق اهداف این دهه داشته باشد.