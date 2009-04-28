کسی نمی تواند مرا تهدید کند / کتاب ویژه تیم ملی را می نویسم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که پس از نشست عصر سه شنبه کمیته انضباطی در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: شما به من می گویید حقایق را بگویم و زمانی که حقایق را می گویم می گویید مایلی کهن به سیم آخر زده است.

وی در ادامه با بیان انیکه اگر برخی مطالبی که در روزنامه ها به چاپ می رسد را بخواند دیوانه می شود در خصوص نشست امروز کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: من در پایان بازی سایپا و صبا نگفتم که بازیکنان صبا در فصل جاری دوپینگ می کنند بلکه منظور من این بود که سرمربی فعلی صبا در طول سالیان گذشته مربیگری اش این کار را انجام می داد. تمام بازیکنانی که زیر دست او کار کرده اند و شاگرد من بوده اند زنده هستند و می توانند شهادت بدهند که این کار انجام شده یا نه.

وی با بیان اینکه این مربیان به بازیکنان خود تاکید می کردند اگر از مواد نیروزا استفاده نکنند باید ساک شان را بردارند و بروند خاطرنشان کرد: موارد تخلفی که از این مربیان سر زده است غیر از این هم بوده . مانند بازی راه آهن و شهید قندی یزد که چند سال پیش در مرحله پلی آف لیگ دسته اول برگزار شد.

مایلی کهن خاطر نشان کرد: در جلسه امروز کمیته انضباطی در مورد فینال جام حذفی سال گذشته نیز توضیحاتی را بیان کردم و مستنداتی را به کمیته انضباطی ارائه کردم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تاکید کرد: کسی نمی تواند مایلی کهن را تهدید کند. شاید برای من جریمه یا محرومیتی در نظر بگیرند اما من به نان فوتبال وابسته نیستم.

وی در مورد اینکه علی مولایی نیز قرار بود در خصوص موضوع دوپینگ مطالبی را عنوان کند اما از شهادت در مورد یکی از مربیانی که در این ماجرا دخیل بود منصرف شد، افزود: مولایی یک بازیکن جوان است و حتما به پول فوتبال نیاز داشته که از این افشاگری فرار کرد. اما ظاهرا در مصاحبه با یکی از روزنامه ها برخی حقایق را افشا کرد اما به ناگاه از پیگیری موضوع خودداری کرد.

مایلی کهن در ادامه گفت: برای ماندن در فوتبال کشور نمی توانم همرنگ جماعت این رشته شوم.

وی در مورد اظهارات کریم ملاحی مدیرعامل باشگاه صبای قم نیز که عنوان کرده بود" مایلی کهن فکر می کند پاک ترین انسان روی زمین است" خاطر نشان کرد: من ناپاک ترین آدم دنیا هستم و مخلص آقای ملاحی هم هستم. من در جبهه نبودم و سربازی هم نرفتم و معافیت کفالت گرفته اما ای کاش مشکلات زندگی باعث نمی شد آقای ملاحی از فضای جبهه و جنگ که مقدس بود دور شود. ای کاش به آن روزهای دوران جبهه و جنگ برگردد که اگر اینچنین شود او هم حرف های مرا تایید می کند.

وی ادامه داد: من آدم گناهکاری هستم. اگر شما 500 گناه من را می بینید من در خلوت خود پنج هزار گناهم را می بینم.

مایلی کهن در ادامه خاطرنشان کرد: من همیشه واقعیت ها را می گویم. امروز دوربین تلویزیونی در نشست کمیته انضباطی فدراسیون نبود و درخواست کردم دوربینی حرف هایم را ضبط کند. اگر حرف هایی که امروز زدم را اکران کنند فروشش از اخراجی های 2 بیشتر خواهد شد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که آیا به مسئولان کمیته انضباطی مستنداتی هم ارائه کرده است گفت: بنده آدرس هایی که نیاز بود را خدمت مسئولان کمیته انضباطی اعلام کرد وامیدوارم خودشان پیگیر این ماجرا ها باشند.

مایلی کهن در ادامه خاطرنشان کرد: در 15 روزی که قرار بود سرمربی تیم ملی باشم تمام نکات را یادداشت کرده ام که بیش از 150 صفحه است. قصد دارم این یادداشت ها را به صورت کتابی درآورم و درآمدش را به خیریه بدهم. خودم این کتاب ها را سر چهارراه ها می فروشم ، همانطور که بروشور تبلیغات انتخابات را خودم پخش کردم.

محمدمایلی کهن در بخش دیگری از گفتگوی عصر سه شنبه خود با خبرنگاران گفت: فوتبال ما پشت پرده ای ندارد و همه چیز روی پرده است.

وی با انتقاد از برنامه نود که مصاحبه او را به طور خلاصه پخش کرد گفت: متاسفانه در این برنامه ساعت دو و نیم شب گفتگوهای من برای اموات پخش کردند و تقدم و تاخر این مصاحبه حذف شد و فقط قسمت میانی آن پخش شد که در محتوای آن تغییراتی ایجاد شده بود.

وی درادامه خاطرنشان کرد: زمانی که در مورد نماینده مجلس اظهار نظر کردم منظورم آقای یوسف نژاد بود که نجف نژاد عنوان شده بود. اظهار نظر ایشان برایم خنده دار است که چرا ظرف 15 روز اینقدر تغییرکرده بود. ایشان ابتدا بنده را یک بسیجی دلاور معرفی کرده بود اما بعد از 15 روز اعلام کرد مایلی کهن فرهنگ و لیاقت حضور در تیم ملی را ندارد. من از آقای یوسف نژاد یک سوال دارم؛ چطور می شود یک بسیجی دلاور در کمتر از 15 روز اینقدر تغییر کند؟ من از شما می خواهم که خانم رایس را به هیئت دولت معرفی کنید تا جای متکی را بگیرد!