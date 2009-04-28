چهار اذان جدید موذنان ایرانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی چهار اذان جدید با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا، حمیدرضا خزایی قائممقام معاون صدا، مهدی دهقان نیری مدیر کل اداره نغمات آئینی و رادیو نوا، سیدعلی سرابی قائممقام شورای عالی قرآن، علیاکبر حشتمی قائممقام معاونت نظارت شورای عالی قرآن و دیگر مدیران رادیو عصر امروز در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
در بخشی از این مراسم صوفی گفت: اذان بانگ اسلام، ندای وحدت و گلبانگ محمدی است. اگر نماز اوج خضوع و خشوع بنده به درگاه خداست، اذان کلیدواژه سرآغاز نماز است. اذان دنیایی از مفاهیم را دربر دارد. در اذان میگوییم خداوند بزرگ و بیمثال و مانند است و به کارهای نیکو و پسندیده گواهی میدهیم.
وی در ادامه افزود: در اذان شیعیان قبلهگاه ولایت مولا علی (ع) را تصدیق میکنند. خدا را شاکرم در کنار توسعه شبکههایی رادیو، رادیو قرآن، رادیو معارف و اداره کل نغمات آئینی و رادیو نوا با ترویج مفاهیم قرآنی و نغمات دینی و مذهبی راهاندازی شد. امروز شاهد به بار نشستن بخشی از زحمات همکاران هستیم و چهار اذان ارزشمند را رونمایی میکنیم.
معاون صدا یادآور شد: با توجه به ذائقه مخاطب و تنوعی که نیاز دارد باید اذانهای جدید تولید کنیم. در حال حاضر 15 اذان در شبکهها استفاده میشود که با این چهار اذان به 19 میرسد. ما باید اذانهای بیشتری تولید کنیم و با توجه به حضور موذنان بسیار امیدوارم شاهد اذانهای بیشتر باشیم. معاونت صدا آمادگی لازم را برای تولید اذانهای بیشتر با اصوات و تجویدهای مختلف را از سوی موذنان ارزشمند دارد.
صوفی در پایان اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک اجلاس جهانی اذان با حضور موذنان در ایران برگزار و در آن از موذنان تقدیر شود. دهقان نیری مدیر کل اداره نغمات آئینی هم سخنانی را از زبان بلال حبشی نقل کرد و گفت: امروز خادمان رادیو پس از 11 سال با همکاری اعضای شورای عالی قرآن از چهار اذان جدید رونمایی میکنند.
در بخشی دیگر از مراسم سیدعلی سرابی قائممقام شورای عالی قرآن ضمن قدرانی از تولیدکنندگان اذانهای جدید در رادیو گفت: برای خلق آثار ماندگار باید زحمت کشید. زمینهسازیها، پژوهشها و مطالعاتی که لازم است باید انجام شود. امسال بعد از یکسال توانستیم از محصول استفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: ما یکسال زحمت کشیدیم و مباحث متنوع از جمله تنوع در اذان تا چه حد قابل قبول است، عواملی که باعث جذابیت اذان میشوند و... را مطرح کردیم. یکی از عواملی که در اذان ایجاد جاذبه میکند ذهنیتهای قبلی است که برای شنوندگان وجود دارد. ما باید برای خلق آثا ماندگار زحمت بکشیم.
سرابی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 20 اذان با مجوز پخش داریم که با اذانهای استانی به 30 میرسد. امیدوارم مدیران پخش در صدا و سیما به طور متنوع از آثار استفاده کنند. ما هم آمادگی تولیدات فاخر را داریم.
در ادامه مراسم علیاکبر حشمتی قائممقام معاونت نظارت شورای عالی قرآن گفت: باید در تولید بهترین آثار مذهبی که مهمترین آن اذان است، کوشا باشیم و اقدامهای لازم را انجام دهیم. من تولید اذانهای جدید را گرامی میدارم و از برادر ارجمند مهندس صوفی قدردانی میکنم. امیدوارم شاهد پخش اذانهای متنوع از شبکههای مختلف صدا و سیما باشیم.
وی در ادامه صحبت خود اذانها را تقسیمبندی و درباره هر یک از آن توضیحاتی ارائه داد. در بخشی از این مراسم اذانهای حاج حسین یزدانپناه، حاج حسن خانچی، حاج حسن ربیعان، حاج رضا محمدپور، استاد سعید طوسی، استاد کاظم نداف، حاج حسین موسوی بلده، حاج مصطفی یادگاری، حاج مجید جیریایی، استاد سیدعباس میرداماد، حاج محسن حسنزاده و استاد محمد لطفینیا پخش شد.
در این مراسم با اهدای لوح از سوی معاونت صدا از استاد حاج محمدحسین سبزعلی، سعید طوسی و استاد حاج حمید لاجگردی که موذن چهار اذان جدید هستند، قدردانی شد.
