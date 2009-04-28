سفر عبدالله دوم به عربستان برای رایزنی درباره روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه دفتر پادشاهی اردن عبدالله دوم فردا چهارشنبه برای بررسی راههای ازسرگیری مذاکرات روند به اصطلاح صلح به دیدار عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان می رود.



بر اساس این بیانیه، سران عربستان و اردن در دیدار روز چهارشنبه به "تلاشهای انجام شده برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم و جدی برای حل مناقشه فلسطینی- اسرائیلی بر اساس راه حل دو کشور در چارچوب منطقه ای که صلح فراگیر را برقرار کند"، خواهند پرداخت.



بررسی روابط دوجانبه و راههای توسعه آن از دیگر محورهای مذاکرات عبدالله دوم با همتای سعودی وی اعلام شده است.



شاه اردن همچنین،همتای سعودی خود را در جریان مذاکرات اخیرش با مقامهای آمریکایی از جمله باراک اوباما درباره روند سازش قرار خواهد داد.



عبدالله دوم سه شنبه گذشته در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد.اوباما در آن دیدار گفته بود انتظار دارد تمام طرفهای موجود در خاورمیانه ابتکارات حسن نیت ارائه کنند، زیرا احتمالات برقراری صلح همچنان وجود دارد.



شاه اردن همچنین در سخنانی در کنگره آمریکا گفت زمان آن فرا رسیده است تا کشورهای عربی و اسلامی به آمریکا برای حل مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل کمک کنند.



تکاپوی سران عرب برای سازش با رژیم صهیونیستی در حالی همچنان با شدت ادامه دارد که این رژیم به ویژه پس از روی کار آمدن دولت بنیامین نتانیاهو به طرحهای ارائه شده درباره سازش از جمله طرح سازش عربی و طرح دو کشور بی اعتنایی نشان داده است و حتی لیبرمن وزیر امور خارجه این رژیم شرط ازسرگیری مذاکرات با سوریه را چشم پوشی این کشور از بلندیهای جولان دانست که همچنان در اشغال رژیم اسرائیل است.