فرق" B کمپلکس" و دوپینگ را نمی دانم/ درگیری مایلی کهن دردسرساز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در پایان نشست عصر سه شنبه کمیته انضباطی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل تشویش اذهان عمومی، تهمت و افترا و تخریب شخصیت ورزشی از آقای مایلی کهن شکایت کردیم. حتی نامه ما به دادستان کل و مراجع قضایی بود تا آنها به این مسئله رسیدگی کنند.

وی افزود: از آنجا که آقای شریفی خواستند این بحث ورزشی در کمیته انضباطی حل و فصل شود و به خارج از کمیته کشیده نشود از شکایت خود به مراجعه قضایی صرف نظر کردیم.

وی گفت: بحث ورزشی باید در داخل خانواده ورزش مطرح شود. ما هم در زمین مسابقه به تیم محمد مایلی کهن آن هم در خانه اش 4 گل زدیم. فکر می کنم تحمیل این شکست موجب ناراحتی ایشان شده و باعث شد که چنین مسائلی از زبان مایلی کهن در پایان بازی سایپا - صبا مطرح شود.

وی با طرح این سئوال که چرا مایلی کهن تا به امروز پیگیر این مباحث نبوده و آن را در هفته پایانی لیگ برتر مطرح کرده است افزود: احساس می کنم بعد از داستانهایی که در هفته گذشته شکل گرفت مایلی کهن این مسائل را با قصد توجیه اتفاقات اخیر مطرح کرده است.

وی گفت: بیان این گونه مسائل از زبان مایلی کهن در باب دو همکار صحیح نیست و شایسته نبود که مایلی کهن در مورد من چنین مسائلی را مطرح کند.

کریمی با تاکید بر اینکه درگیری مایلی کهن با دایی، قلعه نویی ، داوران و ... یک جایی مشکل ساز می شود گفت: نمی دانم چرا مایلی کهن این چنین می کند. تهمت زدن به دوست و همکار ساده نیست.

وی افزود: اگر ورزشکاری دوپینگ کند تا 6 ماه اثرات دوپینگ در آن وجود خواهد داشت. ما حاضریم برای پیگیری این موضوع هر کدام از بازیکنان صبا که فدراسیون فوتبال خواست مورد آزمایش قرار گیرد تا مشخص شود ادعای مایلی کهن درست بوده یا نه.

وی در پاسخ به اظهارات مایلی کهن که گفته بود برخی از بازیکنان که زیر نظر کریمی کار کرده اند می توانند شهادت بدهند که از مواد نیروزاد استفاده کرده اند گفت: از بازیکنانی که در ادوار گذشته زیر نظر من کار کرده اند در تیم مایلی کهن زیاد هستند. میرزاپور، آقایی ، رزاقی راد و ... مایلی کهن می تواند از شاگردان خودش سئوال کند و جویا شود که آیا من آنها را مجبور به استفاده از مواد نیروزا می کردم؟

کریمی اظهار داشت: من فرق ب کمپلکس با دوپینگ را نمی دانم اگر حاجی مایلی می داند این بحثش جداست. من از آنجا که زبان انگلیسی تسلط ندارم نمی دانم فرق دوپینگ و مواد دارویی دیگر را تشیخص دهم مگر اینکه روی آن نوشته شده باشد.

وی همچنین در خصوص ادعای مایلی کهن مبنی بر مشکوک بودن دیدار راه آهن - شهید قندی یزد گفت: بازیکنان و مربیان آن زمان تیم شهید قندی زنده هستند و می توانند شهادت دهند که مقابل ما چطور بازی کردند. شاید در سالهای آینده راجع به بازی اخیر سایپا - صبای قم هم بگویند که در این بازی هم تبانی شده است چون سابقه نداشته سایپا در خانه اش 4 گل بخورد و اینکه متحمل شکست شود.

خبرنگاری از کریمی پرسید سرانجام شکایتش از مایلی کهن چه خواهد شد که وی در پاسخ به این پرسش گفت: من از مایلی کهن دلخوری ندارم. اینجا بحث قانون است. باشگاه از مایلی کهن شکایت کرده است. متاسفانه ایشان بازیکنان ما را متهم به استفاده از مواد نیروزا کرده است. در این بین من کاره ای نیستم باشگاه پیگیر موضوع است.

وی در ادامه افزود: من که دوپینگ را نمی شناسم چطور می توانم در استفاده از مواد نیروزا دخالت کنم. این موضوع به پزشک تیم ما مربوط می شود و باشگاه به همین خاطر به صورت قانونی موضوع را پیگیری می کند تا حقوق خود را زنده کند.

وی در ادامه افزود: دکتر کیانی پزشک تیم ما که در کار خود حاذق است به من تاکید کرد چنین مسائلی اصلا صحت ندارد و حاضر است هر کدام از بازیکنانی که مایلی کهن و فدراسیون فوتبال خواستند به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال معرفی کند.

کریمی خاطرنشان کرد: من این روزها در فوتبال کشور تنشی ندیدم از آنجایی که به دلیل مشکلات شخصی از حواشی دور بودم من چیز خاصی ندیدم . افرادی که ایجاد تنش و حاشیه می کنند بیشتر به دنبال توجیه خود هستند و فرافکنی می کنند.

وی در خصوص انتخاب افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: من در برنامه 90 در این خصوص اظهار نظر کردم و دیگر تمایلی ندارم که در این زمینه صحبتی کنم چرا که نه گوش شنوایی وجود دارد که صحبت های ما را بشنود و نه در بحث انتخاب سرمربی تیم ملی حرف ما ارزشی دارد. به همین خاطر نه ما برای فدراسیون دلواپسی داریم و نه فدراسیون دلواپس اظهارنظر ماست. متاسفانه دو طرف نسبت به هم کم تفاوت و بی تفاوت شده ایم و تعامل خوبی بین ما حاکم است.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: قطبی تجربه لازم را برای هدایت تیم ملی دارد . فکر می کنم اگر تا زمان برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی در تیم ملی باشد می تواند برای تیم مثمر ثمر باشد اما اگر نتواند تیم ملی را به جام جهانی ببرد دلیلی بر ضعفش نیست.

وی به انگیزه های تیمش برای حضور قدرتمند در جام حذفی اشاره کرد و گفت: ما در بازی با سایپا برای حضور قدرتمندانه در جام حذفی به 60 درصد از بازیکنان خود استراحت دادیم. بدون شک یکی از شانس های مسلم قهرمانی این رقابت ها هستیم و به دیدار نهایی صعود می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: شانس ما برای صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا خیلی اندک است اما در بازی های آینده بخصوص بازی مقابل الهلال عربستان با تمام قوا به میدان می رویم به این خاطر که مردم نسبت به تیم های عربستانی خیلی حساس هستند. جام حذفی برای ما خیلی مهم است اما برای دل مردم با تمام توان برابر الهلال به میدان می رویم حتی اگر بازیکن مصدومی هم بدهیم در انگیزه ما خللی وارد نمی شود و به خاطر دل مردم بهترین نمایش خود را مقابل این تیم عربستانی خواهیم داشت.