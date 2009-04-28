شکست استیل آذین را گردن می گیرم/ هنوز شانس اول صعود به لیگ برتر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر دست نشان پس از شکست یک بر صفر عصر سه شنبه تیمش برابر مهرکام پارس تهران در جمع خبرنگاران گفت: با پیروزی در این دیدار می توانستیم در حاشیه امنیت قرار بگیریم و با خیال آسوده تر در بازی‌های بعدی به میدان برویم اما بر خلاف انتظار در این دیدار شکست خوردیم و من به عنوان مسئول فنی تیم، این باخت را به گردن می گیرم.

وی ادامه داد: ما در این دیدار موقعیت های زیادی را بدست آوردیم اما بازیکنانم با بی دقتی آنها را از دست دادند تا نتوانیم 3 امتیاز ارزشمند این بازی را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین تاکید کرد: متاسفانه در این دیدار تیم مهرکام تنها یک موقعیت داشت که روی همان فرصت هم یک پنالتی بدست آورد اما من معتقدم این پنالتی صحیح نبود، ضربه ای که باعث شکست ما در این دیدار شد.

دست نشان در پایان گفت: ما هنوز شانس اول صعود به لیگ برتر هستیم و مطمئنم می توانیم مستقیما به آن مسابقات صعود کنیم، گرچه در هفته های آینده بازی های سختی را پیش رو داریم.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و مهرکام پارس در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور که عصر روز سه شنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد، در نهایت با برتری یک بر صفر مهرکام به پایان رسید.