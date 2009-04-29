به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر مبنای فیلمنامه عباس نعمتی و علیرضا جوانمرد به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه شده و امیر آقایی، شقایق دهقان، پویا امینی، مژگان ربانی، فرید قبادی، شمسی صادقی، محمد عمرانی، منظر لشکری و مریم خدارحمی در آن بازی میکنند.
داستان "بیم موج" درباره دختری است که ادعا میکند چیزهایی را میبیند که دیگران نمیتوانند ببینند. دیگر عوامل پروژه عبارتند از اسفندیار شهیدی مدیر تصویربرداری، حمید یارندپور صدابردار، مهسا کرامتی انتخاب بازیگران، خاطره خاشعی طراح گریم، علیرضا فارسیجانی تدوینگر و امیر توسلی آهنگساز.
فیلم تلویزیونی "بیم موج" به کارگردانی راما قویدل و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان آماده پخش از شبکه یک است.
به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر مبنای فیلمنامه عباس نعمتی و علیرضا جوانمرد به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه شده و امیر آقایی، شقایق دهقان، پویا امینی، مژگان ربانی، فرید قبادی، شمسی صادقی، محمد عمرانی، منظر لشکری و مریم خدارحمی در آن بازی میکنند.
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