دانشگاه به نيازهاي هنر معاصر جواب نداده است

به گزار ش خبرگزاري مهر به نقل از حوزه هنري حميد سوري - عضو هيات علمي دانشكده هنرهاي زيبا در دومين روز از همايش فلسفه هنر و جايگاه نقد در عكاسي در سالن شماره 2 تالار انديشه و حوزه هنري درباره تاثير و تاثر عكاسي وهنرهاي تجسمي بر يكديگر ضمن بيان مطالب بالا به نقطه عطفي مهم كه در دهه 60 ميلادي در هنر معاصر در زمينه ياد شده پديد آمد اشاره كردو گفت: توجه به عكاسي توسط هنرمندان تجسمي در اين دهه بسيار زياد شد به طوري كه هنرمندان براي ثبت آثارشان از عكس استفاده مي كردند. از طرف ديگر از عكسهاي موجود در تبليغات و رسانه ها به عنوان دستمايه اي براي آثارشان بهره مي بردند با اين ترتيب بود ك هنرمندان به تدريج جذب هنر عكاسي شده و در جهت اهداف عكاسانه به خلق آثار هنري مي پرداختند.

سوري با اشاره به تاثير پذيري عكاسي از نقاشي در گذشته، يادآور شد: با تلفيق رسانه ها، تمايزات ميان رسانه ها به عنوان يك استراتژي در برابر ناب گرايي مدرنيسم مطرح شد.

وي در ادامه به چگونگي استفاده از عكس در آثار هنرمندان پاپ، نئوپاپ، نئواكسپرسيونيسم و كانسپتچوال و ... پرداخت و گفت: اگر در اين جهان مدرن كار سنتي انجام مي دهيم بايد كارمان ارزشمند باشد، وقتي هم كه به اثري معاصري مي پردازيم بايد اين اثر به بيان هنري اجتماعي، فردي و يا انديشمندانه بپردازد.

وي ضمن رد شيفتگي و دشمني با هنر مدرن معاصر، گفت: در جهان پست مدرن هنر هر ارزشي داراي جايگاه خاصي است، هيچ وقت ادعاي بي ايدئولوژي بدون نداريم. اين استاد دانشگاه و نظريه پرداز عرصه هنرهاي تجسمي و عكاسي به انتقاد از سيستم دانشگاهي در خصوص جواب ندادن آموزه هاي آن نسبت به نيازهاي هنر معاصر گفت: دانشگاههاي ما با هنر روز پيش نرفته و اگر هم كه امروزه فضا كمي در اين باره در حال بهتر شدن است، چندان اميدوار كننده نيست اميدوارم كه فضايي كه در جامعه هنري مان داريم را بتوانيم در دانشگاهها هم جستجو كنيم.

گفتني است دومين همايش فلسفه هنر و جايگاه نقد در عكاسي به همت اجمن عكاسان فردا و با همكاري خانه عكاسان ايران از 19 تا 21 خرداد ماه سال جاري در سالن شماره 2 تالار انديشه حوزه هنري برگزار شد.