احداث پتروشیمی؛ میخ آخر تابوت دریاچه پریشان

به گزارش خبرنگار مهر، درست یک هفته پس از آنکه 100 هکتار از مراتع و نیزارهای اطراف دریاچه در یک آتش سوزی گسترده سوخت، کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی کازرون در روستایی در یک کیلومتری این تالاب زده می شود.

در این باره پایگاه اینترنتی سبزپرس نوشته است که صبح سه شنبه دعوتنامه هایی از سوی پتروشیمی کازرون برای رسانه های محلی این منطقه ارسال شد که خبر از اجرای مراسم کلنگ زنی دو پروژه مجتمع پتروشیمی در شهرستان کازرون می داد و درآن از اصحاب رسانه برای پوشش خبری این مراسم دعوت شده بود.

به نوشته این سایت در این دعوتنامه ها زمان کلنگ زنی مجتمع پتروشیمی کازرون در روستای " آب کنارو" که در یک کیلومتری تالاب پریشان قرار دارد را ساعت 16/15 دقیقه فردا و زمان آغاز مراسم ویژه مجتمع پتروشیمی در شهر"نودان" که به لحاظ وجود جنگلهای بلوط در منطقه از موقعیت ویژه ای برخوردار است را ساعت 18 فردا، چهارشنبه نهم اردیبهشت اعلام کرده است.

اسماعیل کهرم ، استاد و کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع گفت : با توجه نیاز فراوان مجتمعهای پتروشیمی به میزان قابل توجهی آب، احداث پتروشیمی در فاصله یک کیلومتری دریاچه پریشان این دریاچه را برای همیشه نابود خواهد کرد.

بر اساس گزارشهای رسیده از کازرون ساعت 18 امروز کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی کازرون در روستای آب کنارو که در فاصله یک کیلومتری دریاچه پریشان واقع شده است با حضور نوذری وزیر نفت به زمین زده خواهد شد.

از 5 هزار هکتار وسعت این دریاچه تنها یک هزار هکتار باقی مانده است و مطمئنأ با احداث مجتمع پتروشیمی این مقدار نیز در دو یا سه سال آینده از بین خواهد رفت اسماعیل کهرم

دکتر کهرم در ادامه با انتقاد از عدم انجام ارزیابیهای کارشناسانه و زیست محیطی برای احداث این مجتمع پتروشیمی گفت : من در یک ماه اخیر در بازدیدی که از دریاچه پریشان داشتم متوجه شدم که از 5 هزار هکتار وسعت این دریاچه تنها یک هزار هکتار باقی مانده است و مطمئنأ با این کار این مقدار نیز در دو یا سه سال آینده از بین خواهد رفت.





بر اساس اخبار اعلام شده محل احداث این دو مجتمع پتروشیمی که در سفر اول هیئت دولت به مردم شهرستان کازرون وعده داده شده بود تا کنون به دلیل آنچه عدم انجام کارهای کارشناسی و مکان یابی خوانده شده اعلام نشده بود که روز گذشته و یکروز مانده به دومین سفر هیئت دولت به استان فارس اعلام شد.

پیش بینی می شود در صورت تامین اعتبار این مجتمع پتروشیمی که ظرفیتی برابر با 300 هزارتن خواهد داشت در سال 1390 به بهره برداری برسد و محصولات آن نیز ۴۰۰ هزار تن منواتیلن گلایکول،40 هزار تن دی اتیلن گلایکول و 8/2 هزار تن تری اتیلن گلایکول در سال خواهد بود که کاربرد این محصولات به عنوان حلال و مواد اولیه در صنایع شیمیائی است.

به گزارش خبرگزاری مهر میزان آب مصرفی برای یک مجتمع پتروشیمی 300 هزار تنی در شرایط عادی روزانه بیش از 10 هزار مترمکعب خواهد بود که این میزان با مصرف آب روزانه یک شهر 60 هزار نفری برابری می‌کند.