رئیس جمهور وارد شیراز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان فارس، رئیس جمهور که در پنجاه و هشتمین سفر استانی خود صبح چهارشنبه به همراه اعضای کابینه، وارد شیراز شد قرار است بعد از انجام مراسم استقبال رسمی در جمع پرشور مردم استان فارس سخنرانی کند.

رئیس جمهور همچنین در اولین روز از سفر دو روزه خود به این استان قرار است از چند پروژه بازدید کند و در مراسمی ضمن تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران در جمع آنان سخنرانی کند.

حضور در کارگروه های تخصصی آب، کشاورزی، صنعت و معدن و اشتغال و همچنین بازدید سر زده از چند منطقه محروم استان از دیگر برنامه های احمدی نژاد در اولین روز سفر به شیراز است.

رئیس جمهور همچنین قرار است فردا ضمن سخنرانی در جمع علما و روحانیون در پنجاهمین جلسه هیئت دولت که در استان شیراز برگزار خواهد شد شرکت و سپس در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات دور دوم سفر خود به استان فارس بپردازد.