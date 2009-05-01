  1. هنر
  2. سایر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

تنها در سال 2008 میلادی/

110 میلیون جلد کتاب ادبی در اسپانیا منتشر شد

110 میلیون جلد کتاب ادبی در اسپانیا منتشر شد

با اعلام آمار کتابهای منتشر شده در سال 2008 میلادی در اسپانیا کتابهای ادبی با شمارگان 109 میلیون و 800 هزار نسخه در 24 هزار و 98 عنوان بالاترین رقم را در میان‌ آثار حوزه‌های مختلف به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین آمار منتشره از سوی موسسه مطالعات ملی اسپانیا که در ماه مارس 2009 منتشر شد، شمارگان کتاب در سال 2008 میلادی در اسپانیا 5/255 میلیون جلد در 88 هزار و 330 عنوان بوده است.

این رقم 6/12 درصد رشد را نسبت به سال 2007 نشان می‌دهد. اگرچه به دلیل بحران اقتصادی از رقم 281 میلیون جلد در سال 2005 کمتر است.

در این میان در شاخه کتابهای عمومی 3216 عنوان کتاب در شمارگان 5 میلیون و 100 هزار نسخه، در فلسفه 4019 عنوان کتاب در شمارگان 12 میلیون و 100 هزار نسخه، در حوزه دین و الهیات 2999 عنوان کتاب در شمارگان 9 میلیون و 100 هزار نسخه، در حوزه علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصاد 16 هزار و 359 عنوان کتاب در شمارگان 24 میلیون و 600 هزار نسخه، در علوم پایه 4675 عنوان کتاب در 13 میلون و 200 هزار نسخه و در حوزه فنی و مهندسی 11 هزار و 283 عنوان کتاب در 25 میلیون نسخه منتشر شده است.

همچنین در حوزه هنر 9468 عنوان کتاب در 20  میلیون نسخه، در حوزه زبان شناسی 2751 عنوان کتاب در 10 میلون و 100 هزار نسخه، در حوزه ادبیات 24 هزار و 98 عنوان در 109 میلیون و 800 هزار نسخه و در حوزه جغرافیا و تاریخ 7462 عنوان کتاب در 26 مییلون و 600 هزار نسخه منتشر شده است.

کد خبر 869366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها