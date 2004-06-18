مصرف سيگار مرگ زنان بر اثر سرطان ريه را افزايش داده است

به گزارش خبرگزاري مهر، در نتايج اين پژوهش آمده است: استفاده از دخانيات در بين زنان رو به افزايش است و در سال 2004 سرطان ريه نسبت به سرطان پستان، بيشتر به مرگ زنان انجاميده است در حالي كه اين نوع سرطان در بين مردها روبه كاهش است.

پژوهشهاي ديگر در زمينه سرطان ريه نشان مي دهد كه علاوه بر غرب در ساير كشورها نيز تمايل به مصرف سيگار در بين زنان بسيار افزايش يافته است مثلا در ژاپن اين آمار در 4 سال گذشته 2 برابر افزايش نشان مي هد.

محققان خاطر نشان كرده اند كه اگر كنترل دخانيات به نحو موثرتري صورت نگيرد، آنچه در آمريكا اتفاق افتاده در ساير كشورها نيز بروز مي كند.