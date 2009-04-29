سند نوآوری در دانشگاه امیرکبیر تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رهایی صبح چهارشنبه در دهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع با بیان اینکه این سند برنامه راهبردی دانشگاه است گفت: این سند به همت محققان و اساتید دانشگاه تدوین شده است که با نهایی شدن آن کلیه اقدامات ما بر اساس این برنامه خواهد بود.

وی توسعه دانشگاه را از اهداف مهم تدوین این سند ذکر کرد و افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این برنامه بتوانیم در جهت توسعه و اعتلای علمی این دانشگاه اقدامات اساسی انجام دهیم.

رهایی از راه اندازی 10 رشته جدید در این دانشگاه در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: یکی از رشته هایی که ایجاد شده است رشته "مدیریت نوآوری و فناوری" است. این رشته توسط دانشکده صنایع در حال راه اندازی است که از مهر ماه سال جاری اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

رئیس دانشگاه امیرکبیر به پنجاهمین سالگرد تاسیس این سال دانشگاه اشاره و اضافه کرد: برنامه های این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تقویت بخشهای مختلف، ستاد پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه ایجاد شد که در زمانهای مختلف گزارشهایی از روند پیشرفت و موفقیتهای دانشگاه ارائه می دهد.

وی با تاکید بر ایجاد فضای مناسب در دانشگاهها برای رشد و خلاقیت خاطرنشان کرد: امروز با روشهای سنتی نمی توانیم پاسخ درستی به نیازهای جامعه بدهیم از این رو ایجاد فضای نوآوری در دانشگاهها برای خلق ایده های علمی و نو می تواند در برطرف ساختن نیازها و استفاده از ظرفیتهای کشور موثر باشد.