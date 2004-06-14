همه كشورهاي اسلامي مديون تلاش هاي فرهنگي ،‌ تحقيقي ايرانيان هستند

حضرت آيت الله خامنه اي تدوين دائره المعارف اسلامي را كاري بزرگ و كاملا ضروري برشمردند و خاطر نشان كردند: اين دائره المعارف در واقع ايراني ، اسلامي است چرا كه اين دو مقوله از يكديگر تفكيك ناپذيرند.

رهبر معظم انقلاب با تشكر از تلاشهاي آقاي بجنوردي رييس بنياد دائره المعارف و ديگر نخبگان و دست اندركاران تدوين دائره المعارف افزودند : در اين كار بايد همه استانداردهاي علمي در نظر گرفته شود و دائره المعارف بر توليد - ابتكار و تاليف فرهيختگان و دانشمندان ايراني متكي باشد.

ايشان بااشاره به تسهيلاتي كه رايانه و اينترنت در امر تحقيق و ارتباط با مراكز علمي جهان ايجاد كرده است افزودند: بايد ضمن حمايت همه جانبه از استادان و دست اندركاران تدوين دائره المعارف بگونه اي عمل كرد كه حضور و شركت در اين گونه كارها به عنوان يك ارزش واقعي شناخته شود و از شان و اعتبار ويژه اي برخوردار گردد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم تدوين دائره المعارف در رشته ها و زمينه هاي مختلف افزودند: همه مراكزي كه در اين راه حركت مي كنند بايد ضمن همكاري متقابل با قدرت به راه خود ادامه دهند.

رهبر معظم انقلاب تدوين لغت نامه و فرهنگ نامه جامع و مدرن و ترجمه قوي و فاخر دائره المعارف به زبانهاي خارجي را از ديگر نيازهاي فرهنگي دانستند و افزودند: ملت ايران شايستگي آن را دارد كه در زمينه هاي فرهنگي در نقطه برتر جهان قرار گيرد.

در ابتداي اين ديدار آقاي بجنوردي رييس بنياد دائره المعارف اسلامي با تشريح فعاليتهاي اين مركز اعلام كرد تدوين دائره المعارف بزرگ اسلامي به دو زبان فارسي و عربي و با ترجمه انگليسي - جغرافياي جامع ايران - تاريخ علم در ايران - دانشنامه سي جلدي ايران - دانشنامه فقه اسلامي و فرهنگنامه هفده جلدي كتابهاي فارسي سراسر جهان از جمله كارهاي در دست اجراي اين مركز است.

در اين ديدار همچنين چند تن از دست اندركاران بنياد دائره المعارف اسلامي ديدگاههاي خود را در باره مسائل مربوط به دائرالمعارف بيان كردند.