گفتگوی مهر با واردکننده پرتقالهای جنجال ساز به کشور / پرتقالها 100 درصد چینی است

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واردات "پرتقالهای چینی با مارک اسرائیلی" به کشور این روزها به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده است و ابهام سازی ها در این باره همچنان ادامه دارد. تا جائی که برخی سایت های غیر رسمی تلاش کردند با خبرسازی و انعکاس شایعات ، موجی سیاسی را بویژه علیه دولت زمینه سازی کنند.

اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر حاکی از آن است که پرتقالهای جنجالی را تاجری به نام "عبدالرحمان ارجمندی" به کشور وارد کرده است. خبرنگار مهر پس از تلاشهای فراوان و به منظور شفاف سازی درباره واردات "پرتقالهای جنجالی" به کشور موفق به انجام گفتگویی با وی شد .

ارجمندی در پاسخ به این پرسش که گزارشهای ما نشان می دهد که شما پرتقالهای جنجال ساز را وارد کرده اید گفت "بله من وارد کننده این پرتقال ها به کشور بوده ام".

صادر کننده نمونه کشور هستم

ارجمندی افزود: من صادر کننده میوه هستم. پدر هم صادر کننده میوه بوده است. سه سال صادرکننده نمونه کشور بوده ام. یکبار در دولت آقای احمدی نژاد و دو بار در دولت آقای خاتمی موفق شدم صادرکننده نمونه کشور شوم. وزیر بازرگانی هم در سالی که گذشت من را به عنوان صادرکننده دوم کشور معرفی کرده است.

واردات ما قانونی است

وی افزود: به منظور تنظیم بازار و خشکسالی هایی که کشور در دوسال اخیر با آن مواجه بوده است اجازه واردات میوه را کسب کرده ایم. ما هم طبق قانون سال گذشته و امسال اقدام به واردات میوه کرده ایم. از همه کشورها ( شیلی، مصر، فلیپین ، چین و ...) میوه وارد می کنیم. ما سه برادر هستیم که تجارتمان جدا از هم ، اما شغلمان شبیه به هم است.

ماجرای ورود پرتقالهای جنجالی

ارجمندی در تشریح ماجرای پرتقالهایی که بعد از درج برچسب های مربوط بر برخی شرکت های رژیم صهیونیستی ، برخی ها از آن به عنوان "پرتقالهای اسرائیلی" یاد می کنند گفت: از آذرماه سال گذشته تا پایان فروردین امسال 400 هزار کارتن پرتقال ( معادل 6 هزار تن) به کشور وارد کرده ایم. ما 5 هزار تن هم از مصر پرتقال وارد کرده ایم.

وی در توضیح چگونگی ورود این پرتقالها به بازار تصریح کرد: شرکت ما ( شرکت فارس برودت) با توجه به نیاز بازار به شرکتی که در خلیج فارس فعالیت می کند سفارش داده و این شرکت هم شروع به خرید این محصول از کشور چین کرد. سپس محموله در چین بسته بندی و با کشتی از این کشور به بندرعباس منتقل شد. نماینده ما پس از انجام کارهای گمرکی و بررسی محموله کالا را با کامیون به سردخانه ما در جاده ساوه منتقل کرد.

این تاجر میوه افزود: مسئول کنترل کیفیت شرکت نیز محموله را از نظر کیفیت و سایر مسایل بررسی و ما نیز متناسب با بازار اقدام به عمده فروشی این پرتقالها کردیم. این محموله پس از عمده فروشی وارد بازار میوه خرده فروشی اختیاریه شده است.

پرتقال های وارداتی قطعا چینی است

ارجمندی به مهر گفت : ما صبح شنبه از طریق رسانه ها فهمیدیم که بر روی تعدادی محدود از کارتن ها مارک برخی شرکتهای رژیم صهیونیستی نصب شده است.

وی ضمن جعلی خواندن این مارکها گفت: پرتقالهای ما چینی هستند و کارشناسان امر نیز این موضوع را تایید کرده اند.

ارجمندی در پاسخ به این پرسش که مارکها را کجا روی این پرتقالها نصب کرده اند که کسی متوجه آن نشده است؟ گفت: برخی ها شیطنت کرده اند و هدفشان زمین زدن شرکت ما بوده است. پرتقالها و کارتن های آن 100 درصد چینی است و کارشناس نظر داده است برچسب روی پرتقالها ساخت چین نیست.