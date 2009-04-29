نیکی کریمی داور جشنواره کارلووی واری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد ریاست هیئت داوران بخش اصلی جشنواره کارلووی واری امسال را کلودی اوسار تهیه‌کننده فرانسوی به عهده دارد و کریمی یکی از داوران این بخش است.

رودریگو پلا فیلمساز متولد اوروگوئه، سرگئی دوورتسوی فیلمساز قزاق و سازنده فیلم تحسین‌شده "تولپان"، ماریا بونه‌وی بازیگر نروژی سوئدی، ایوان زاچاریاس فیلمساز چک و کنت توران منتقد لس آنجلس تایمز دیگر اعضا هیئت داوران بخش اصلی هستند.

برگزارکنندگان جشنواره کارلووی‌ واری همچنین اسامی پنج فیلم اول بخش مسابقه این دوره جشنواره را اعلام کردند که "بیست" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی یکی از آنهاست. چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری از سوم تا 11 ژوئیه (11 تا 20 تیر) در جمهوری چک برگزار می‌شود.



کریمی پارسال در مقام بازیگر فیلم‌های "زن‌ها فرشته‌اند" و "زن دوم" را روی پرده سینماها داشت. او کارگردان فیلم‌های "یک شب" و "چند روز بعد" است.