2370 میلیارد ریال به جاده های تربت حیدریه خسارت وارد شد

جواد پورعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه با اشاره به این که بارندگی های شدید اخیر دشواری فعالیت راهداران تربت حیدریه را دو چندان کرده است، افزود: عوامل راهداری شهرستان تربت حیدریه تلاش زیادی برای روان سازی ترافیک جاده ای در حوزه استحفاظی این شهرستان انجام داده اند.

رئیس اداره راه و ترابری تربت حیدریه گفت: در مجموع بارندگی ها، سه پل، سه آبنما، چهارکال آسیب دیدند.

پورعلی عنوان کرد: همچنین آبشستگی راه و ابنیه، تخریب راه روستایی و تخریب شانه های جاده ای از دیگر خساراتی بود که بارندگی مدت اخیر بر روی جاده های شهرستان به جای گذاشت.

وی گفت: در مجموع و پس از برآوردهای کلی انجام شده، دو هزا رو 370 میلیارد ریال خسارت به جاده های این شهرستان وارد شده است.

معاون مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی بیان داشت: با توجه به پیش بینی های انجام شده و احتمال بارش مجدد باران، عوامل راهداری شهرستان در آماده باش کامل به سر می برند.