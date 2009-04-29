کاهش اعتبار بنگاههای زودبازده به یک سوم

غلامرضا سعیدی در گفتگو با مهر گفت: میزان تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده در سالجاری نسبت به سال گذشته به یک سوم کاهش یافته ولی هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است.

وی در خصوص افزایش نرخ بیکاری در کشور و دلایل آن گفت: با توجه به رکودی که در سال گذشته در سیستم بانکی و در پرداخت تسهیلات به وجود آمد، افزایش نرخ بیکاری قابل پیش بینی بود.

معاون اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با توجه به سیل حدود 1 میلیون و 200 هزار نفری کارجویانی که هر ساله وارد بازار کار می شوند و از سویی نیز توقف پرداخت تسهیلات که اتفاق افتاد، نرخ بیکاری افزایش یافت.

سعیدی خاطر نشان کرد: با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی و تعاملی که با وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفت قرار است پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاهها افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست وزارت کار و امور اجتماعی پیگیری اجرای طرحهای زودبازده در کشور است که به عنوان یک استراتژی مورد توجه قرار دارد.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی اجرای طرح بنگاههای زودبازده را تنها راهی دانست که از این طریق می توان برای رفع مشکل اشتغال کشور چاره اندیشی کرد.

سعیدی تاکید کرد: به دلیل بالا بودن تعداد متقاضیانی که هر ساله وارد بازار کار می شوند، سیاست ایجاد اشتغال از طریق راه اندازی بنگاههای کوچک زودبازده باید دنبال شود.

به گزارش مهر، در سال 87 مصوب شده بود که سیستم بانکی 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای زودبازده پرداخت کند.

همچنین از اسفند ماه 84 تاکنون که طرح ایجاد و گسترش بنگاههای زودبازده در کشور کلید خورد، رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی به این طرحها پرداخت شده است.