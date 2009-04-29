مجلس هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تعطیل می شود

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال های قبل مجلس شورای اسلامی در تاریخ های منتهی به انتخابات تعطیل بود تا نمایندگان نیز در فعالیت های انتخاباتی آزاد باشند.

وی افزود: از آنجا که در انتخابات پیش رو هفته قبل از انتخابات تشکیل جلسات علنی در برنامه کاری مجلس بود ، هیئت رئیسه تصمیم گرفت این هفته را تعطیل اعلام کند تا نمایندگان با حضور در حوزه های انتخابیه در پرشور کردن فضای انتخابات و مشارکت حداکثری و احیانا فعالیت های انتخاباتی مشارکت داشته باشند.

حاجی بابایی تصریح کرد: هیئت رئیسه این تصمیم را گرفته و تنها در صورتی این برنامه تعطیلی لغو خواهد شد که نمایندگان تصمیم جدیدی در این باره داشته باشند.

طبق برنامه از پیش تعیین شده مجلس ، هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هفته کاری تعیین شده بود.