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۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

اختصاصی مهر/

مجلس هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تعطیل می شود

مجلس هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تعطیل می شود

حمید رضا حاجی بابایی از تصمیم هیئت رئیسه مجلس در تعطیل کردن جلسات علنی مجلس در هفته منتهی به انتخابات 22 خرداد خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال های قبل مجلس شورای اسلامی در تاریخ های منتهی به انتخابات تعطیل بود تا نمایندگان نیز در فعالیت های انتخاباتی آزاد باشند.

وی افزود: از آنجا که در انتخابات پیش رو هفته قبل از انتخابات تشکیل جلسات علنی در برنامه کاری مجلس بود ، هیئت رئیسه تصمیم گرفت این هفته را تعطیل اعلام کند تا نمایندگان با حضور در حوزه های انتخابیه در پرشور کردن فضای انتخابات و مشارکت حداکثری و احیانا فعالیت های انتخاباتی مشارکت داشته باشند.

حاجی بابایی تصریح کرد: هیئت رئیسه این تصمیم را گرفته و تنها در صورتی این برنامه تعطیلی لغو خواهد شد که نمایندگان تصمیم جدیدی در این باره داشته باشند.

طبق برنامه از پیش تعیین شده مجلس ، هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هفته کاری تعیین شده بود.

کد مطلب 869521

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