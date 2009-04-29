به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز چهارشنبه در محل این کتابخانه به امضای علی اکبر اشعری و محمدرضا مخبر دزفولی رسید.

در ابتدای مراسم انعقاد این تفاهمنامه علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سخنانی یکی از مسائل مهم کشور را "توجه به ظرفیتهای مهم فرهنگی و علمی نهادهای مختلف با هدف تجمیع و استفاده از آنها در جهت توسعه علمی" ارزیابی کرد .



وی گفت: در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن (مخبر دزفولی) به دلیل وظیفه نظارتی‌اش تلاش کرده که این مهم محقق شود و موضوع تفاهم نامه‌ای را که امروز منعقد می‌شود نیز، ایشان پیشنهاد داد.

اشعری با اشاره به اینکه تفاهمنامه مذکور، نخستین مورد از تفاهمنامه‌هایی است که با این هدف توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمانهای مختلف کشور، به امضا می‌رسد، ابراز امیدواری کرد که "حداکثر بهره‌برداری لازم برای رسیدن به هدفهای علمی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد".

برداشت ما از کتابخانه ملی مثل بیت‌الحکمه است

در ادامه این نشست محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه ویژه کتابخانه ملی در توسعه فرهنگی کشور، گفت: برداشت ما از کتابخانه ملی یک برداشت معمولی نیست و آن مفهومی را که از کتابخانه در ذهن‌ها هست، مد نظر نداریم؛ ما همان مفهومی را از کتابخانه ملی می‌خواهیم استنباط کنیم که در نگاه تمدنی هست.

وی در توضیح گفته‌های خود افزود: از جمله محورهای تمدن‌ساز کتابخانه‌ و "بیت‌الحکمه‌"ها بوده‌اند و اساساً تمدن قرون اولیه اسلامی با بیت‌الحکمه شکل گرفت؛ وارد کردن دانشمندان سایر ملل به حوزه تمدن اسلامی و غنا بخشیدن به علوم و معارف اسلامی از جمله کارهایی بوده که در بیت‌الحکمه‌ها پیگیری می‌شده است.

مخبر اضافه کرد: برداشت ما هم از کتابخانه ملی مثل بیت‌الحکمه است؛ این اتفاق در دوره تمدن اسلامی در بغداد رخ داده است؛ وجود 400 هزار تا یک میلیون جلد کتاب و تعدد دانشمندانی که در گروه‌های علمی کار‌هایی از قبیل نسخه برداری را انجام و حلقه های گوناگون علمی را تشکیل می‌دادند، از جمله قرینه‌‌هایی است که از آن زمان در دست ماست که آنها را چه در بغداد و چه در اندلس می‌توان یافت.

تقدیر مخبر ‌دزفولی از علی‌اکبر اشعری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر جایگاهی که کتابخانه ملی در سال‌های اخیر تحت مدیریرت علی اکبر اشعری کسب کرده است، گفت: اول اینکه بگویم ما مدافع نگاه حاکم بر کتابخانه ملی هستیم و دوم اینکه امروز با امضای تفاهم نامه مذکور آمادگی خودمان را برای حمایت از این نگاه اعلام می‌کنیم. اگر نیاز به پشتیبانی تدوینی داشته باشد، ما هر گونه همکاری را خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: کتابخانه ملی باید به یک مرجع بین‌المللی تبدیل شود و حلقه‌های گوناگون دانشمندان مرتبط با علوم مختلف تشکیل شود. وقتی چنین جایگاهی را در در مجموعه نظام جمهوری اسلامی تعبیه کردیم، باید زمینه استفاده صحیح از آن را فراهم کنیم و از موازی کاری‌هایی که گاه صورت می‌گیرد، جلوگیری کنیم و برعکس از انجام کارهای فاخر و برجسته در حوزه‌های مختلف علوم پشتیبانی کنیم.

کتابخانه ملی می‌تواند اتاق فکر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد

در ادامه این نشست ، اشعری در پاسخ به سوالی درباره مفاد تفاهم نامه مورد اشاره گفت: هر کدام از نهادهای فرهنگی می‌توانند در قالب یک اتاق فکر برای شورای عالی انقلاب فرهنگی دربیایند و با توجه به اینکه قرار است کشورمان دائماً در حال نو شدن و رویش باشد، کتابخانه ملی نیز می‌تواند به عنوان یک اتاق فکر و محل کارشناسی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کند.

همچنین مخبر دزفولی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص نحوه تبدیل کتابخانه ملی به مرکزی بین‌المللی آنگونه که در در بیت‌الحکمه‌های قرون اولیه تمدن اسلامی بوده است، گفت: این یک خواسته و در واقع یک جهتگیری است که البته نیاز به برنامه دارد که باید در قالب بخش های مختلف تنظیم شود. اما آن جاهایی که برنامه نیاز به مصوبه‌ای دارد، ما آمادگی داریم همه گونه همکاری انجام دهیم.

طرح جامع اسناد ملی تهیه شد

وی در ادامه گفت: اما درباره مرجعیت یافتن کتابخانه ملی در سطح بین‌المللی، موضوع تنها به تدوین‌ سیاست‌ها و برنامه‌ها برنمی‌گردد؛ توانمندی‌های کتابخانه ملی در صحنه‌های بین‌المللی و دعوت ویژه از رئیس کتابخانه ملی برای حضور در سطوح گوناگون برنامه‌های فرهنگی در جهان، اتفاقی است که در کمتر کشوری رخ می‌دهد. طبیعی است که این ظرفیت باید تقویت شود.

اشعری نیز در پاسخ به همین پرسش خبرنگار مهر گفت: در بسیاری موارد اقدامات ما به جهتگیری ما ارتباط پیدا می‌کند و البته در مواردی هم نیاز به تصویب قوانین جدیدی است چرا که ممکن است پدیده جدیدی باشد؛ به عنوان مثال می‌توان طرح جامع اسناد ملی را که برگ‌های هویت کشور ما محسوب می‌شود، مثال زد که ما آن را به منظور ساماندهی اسناد کشور، تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کردیم. امیدوارم این طرح زمانی که به بلوغ کامل رسید در صحن شورا مطرح شود.