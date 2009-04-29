در برق شیراز علائم یک تیم فوتبال را نمی بینم/ بعد از جام حذفی می روم

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش مقابل راه آهن شهرری که عصر پنجشنبه افزود: واقعا برای این بازی تیم نداریم. من در تیم برق شیراز علائم و فاکتورهایی که باید تیم جهت حضور در مسابقه را داشته باشد نمی بینم. با این حال به تهران می آئیم و سعی می کنیم نهایت توان خود را برای شکست راه آهن به کار گیریم.

وی در ادامه از تلاش خود برای تغییر نگرش بازیکنان بی انگیزه برق شیراز یاد کرد و گفت: من تلاش بسیاری داشته‌ام تا به بازیکنان برق بفهمانم لیگ دیگر تمام شده و باید به موفقیت در جام حذفی بیاندیشند اما این تلاش تا به امروز نتیجه‌ای نداشته است. بی میلی و بی انگیزگی در تیم ما موج می زند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز در ادامه ضمن ابراز تردید از شرایط تیمش در بازی مقابل راه آهن شهرری گفت: با شرایطی که بر تیم برق شیراز حاکم است نمی توانم به بازیکنان اصلی اطمینان کنم و ناچارم از بازیکنان جوانان و امید در ترکیب تیم بهره ببرم. شاید انگیزه آنها به کمک تیم بیاید و بتوانیم از آبروی برق دفاع کنیم.

کربکندی همچنین خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم من آنقدر بی انگیزه و بی روحیه هستند که در زمین راه می روند. من علائم حیاتی را در تیم برق نمی بینم. در این تیم روزهای سختی را می گذرانم. زمانی که در یک تیم تاثیرگذار نیستی، می خواهی اثرگذار باشی اما نمی توانی موثر واقع شوی خیلی سخت است که همچنان به کار خود ادامه دهی.

"با این شرایط چرا تیم فوتبال برق شیراز از ادامه حضور در مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور انصراف نداد؟"، کربکندی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: من به مدیریت باشگاه پیشنهاد دادم که از جام حذفی کناره گیری کنیم اما آنها نپذیرفتند و تاکید کردند باید در این رقابت‌ها به میدان برویم.

وی در خاتمه تاکید کرد که در فصل آینده دیگر با تیم برق شیراز ادامه نخواهد داد و پس از اتمام مسابقات جام حذفی از این تیم جدا می شود.