از سوی فدراسیون والیبال؛ داوران اعزامی به رویدادهای آسیایی 2009 معرفی شدند

چهار داور ایرانی اعزامی به مسابقات باشگاه‌ها و جام ملت‌های 2009 آسیا در دو بخش مردان و زنان معرفی شدند.