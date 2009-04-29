داوران اعزامی به رویدادهای آسیایی 2009 معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه فراهانی تنها داور زنی ایرانی است که یکی از رویدادهای آسیایی سال جاری میلادی را قضاوت میکند. این داور بینالمللی کشورمان همراه با تیم سایپا در مسابقات قهرمانی زنان آسیا (11 تا 18 خردادماه - ناخن پاتوم تایلند) شرکت خواهد کرد.
حسین پورکاشیان هم برای قضاوت در رقابتهای باشگاههای مردان آسیا که 27 خردادماه تا چهارم تیرماه در دبی برگزار میشود، انتخاب شده است. پیکان نماینده ایران در این بازیهاست.
داور همراه تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات قهرمانی جام ملتهای آسیا هم ابراهیم فیروزی خواهد بود. این رقابتها 28 شهریورماه تا 6 مهرماه در مانیل فیلیپین برگزار خواهد شد.
اما جام ملتهای زنان آسیا هم با حضور داور مرد ایرانی برگزار میشود. حمید حقبین داور منتخب فدراسیون والیبال برای این دوره از مسابقات است که طی روزهای 15 تا 23 شهریورماه در ویتنام برگزار میشود.
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